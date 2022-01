Tomáš Raška už zachraňoval spoustu firem v nesnázích, módní e-shop Zoot, který se před lety potácel nad propastí a málem do ní spadl, však označuje za jeden z nejsložitějších případů, který ve své investiční skupině Natland měl. Nakonec ale módní e-shop zachránil, propojil ho s dalšími velkými hráči tuzemského trhu a teď do celé skupiny zvané Digital People pouští strategického investora. S ním se Zoot a spol. chystá dál rozvíjet i expandovat.

Zakladatel Natlandu Tomáš Raška už v listopadovém velkém rozhovoru pro CzechCrunch říkal, že s novým strategickým investorem pro módní online byznys jedná, ale že i když to klapne, odcházet úplně nechce. A tak se i stalo. Do skupiny Digital People, pod níž spadají e-shopy Zoot, Different, Urban Store a Bibloo, koncem roku 2021 vstoupila slovenská společnost Across e-commerce, která díky nabytí podílu ve výši 50,01 % získala pravomoci společnost exekutivně řídit.

Detaily transakce ani jedna ze stran oficiálně nezveřejnila, nicméně podle odhadu CzechCrunche se jedná o deal ve výši středních stovek milionů korun. Už v listopadu Tomáš Raška říkal, že čtveřici e-shopů si cení řádově ve vyšších stovkách milionů. Jeho Natland tak v módním byznysu dál zůstává v roli pasivního investora, o další rozvoj se již bude starat nový většinový majitel. Jde o skupinu Across Private Investments, do níž spadá právě Across e-commerce.

„Natland provedl Zoot úspěšnou reorganizací a následně se mu podařilo spojit největší české módní hráče pod jednu entitu. Souběžně provedl firmy nejtěžším obdobím konsolidace a covidu. Nyní jsou připraveny na to, abychom zajistili zásadní skokový posun celého byznysu v rámci regionu střední a východní Evropy, což vnímáme jako ohromnou příležitost a výzvu,“ říká Julius Strapek, zakladatel skupiny Across.

Strapkova skupina působí už dvacet let zejména na Slovensku, kde se jako finanční investor věnují turismu a hotelnictví, zdravotnictví, realitám, energetice i právě e-commerce. Na tuzemském trhu také zastupuje značky jako Gap, Under Armour nebo Sam 73. E-shopy Zoot, Bibloo, Urban Store a Different, které bude dál z pozice CEO řídit Milan Polák, chce dál rozvíjet. Aktuálně působí zmíněné značky dohromady na jedenácti evropských trzích a expandovat by měly i nadále, byť bližší informace zatím nejsou známy.

Tomáš Raška, zakladatel investiční skupiny Natland Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

„Vše je založeno na využívání silných stránek jednotlivých značek a e-shopů. Konsolidace a fúze přinesla zjednodušení účetních, skladovacích, nákupních i IT procesů. Teď s novým silným strategickým partnerem je naším cílem nejen udržitelnost našeho byznysu, ale zároveň ještě lepší nabídka a zákaznická zkušenost,“ vysvětluje Milan Polák, který spolu se svou manželkou založil e-shop Different. Ten se v roce 2020 propojil pod hlavičkou Natlandu právě se Zootem a společně pracovali na jeho záchraně.

Do Zootu poprvé vstoupil Natland v roce 2019 jako investor prostřednictvím společnosti Company New z pozice největšího věřitele a během jednoho roku se podařilo Tomáši Raškovi a jeho kolegům kolabující firmu provést reorganizací a zachránit. V rámci ozdravení však bylo nutné odepsat stamilionové pohledávky, o něž přišli dodavatelé i majitelé nezajištěných dluhopisů, které měly sloužit k rozvoji Zootu. O náročném procesu záchrany i nesnadném rozhodování mluvil Raška v našem rozhovoru koncem loňského roku.