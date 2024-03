Ztratili se bratři Jaromíra Jágra. Pittsburgh přetočil bizarní krádež do skvělé kampaně

Uložit 0

Kamion vyjel z Kalifornie a mířil do tisíce kilometrů vzdálené Pensylvánie na severovýchodě Spojených států. Měl jasný úkol: včas doručit do tamního Pittsburghu sběratelský hokejový poklad, aby byl ještě jednou vzdán hold Jaromíru Jágrovi. Jenže kamion byl zřejmě přepaden – a poklad odcizen. Rozjelo se proto vyšetřování, do něhož se zapojil i český hokejista, aby své bratry z plastu našel. Ať už jsou kdekoliv.

Vedení amerického hokejového týmu Pittsburgh Penguins od čtvrtka řeší kuriózní krádež, která v historii klubu nemá obdoby. Tehdy hrál doma proti San Jose Sharks a plánoval fanouškům rozdat několik stovek takzvaných bobbleheads s podobiznou Jaromíra Jágra. Ano, ty malé figurky do auta s kývací hlavou, které jsou pořád z nějakého důvodu populární.

Klub chtěl touto akcí znovu poděkovat svým fanouškům, kteří s hráči a realizačním týmem drží i v dobách, kdy se Penguins v NHL příliš nedaří a v tabulce Metropolitní divize okupují předposlední pozici. Zároveň mělo jít o součást rozlučky s českým hokejistou, který sice za tučňáky už dlouho nehraje, ale teprve před měsícem mu tým vzdal největší hold, když jeho číslo 68 vyvěsil na strop mezi legendy v rámci slavnostní ceremonie.

Nikdo ovšem netušil, že se stane něco tak nepředvídatelného. Dodávka s figurkami byla na cestě do Pensylvánie ukradena a Penguins vydali tiskové prohlášení, ve kterém zmínili, že s patřičnými orgány již spolupracují na tom, aby byla navrácena. Stačí to ale? Neměl by klobouk detektiva obléct i sám Jágr, když byli v podstatě odcizeni jeho umělí sourozenci?

Pittsburští z události vytěžili velmi chytrou marketingovou kampaň, v rámci které Jágra skutečně posadili za volant pořádně odolného fordu, aby se i on stal součástí pátrání. „Připoutej se, bejby. Jedeme najít své kamarády,“ řekne Jágr v krátkém spotu a vyrazí do terénu. „Pokud je Jágr stejně dobrý detektiv jako hráč, měly by se figurky objevit co nevidět,“ napsalo pak NHL na svém webu.

Tak či tak, fanoušci by neměli moc smutnit. Penguins uvedli, že sběratelské panáčky dostanou, jen to bude později, než se původně plánovalo. A navíc ve čtvrtek, kdy mělo předávání proběhnout, v gólově výživném utkání skutečně porazili Sharks v poměru 6:3, čemuž tleskal i samotný Jágr, který se zápasu účastnil z pozice diváka. Pak teda prohráli proti New York Rangers, ale… I jedno vítězství se počítá.

Jágr podpořil své pátrací snahy i na Instagramu, kde napsal, že „FBI už na tom pracuje a on se rozhodl, že je pomůže najít“. A fanoušci to samozřejmě milují, ostatně je to právě kladenský rodák a stále aktivní hokejista, který se stal symbolem Penguins. Dopomohl jim k zisku dvou Stanleyových pohárů a právě v Pittsburghu nastartoval velkou kariéru, jejíž úspěšnost se nejlépe vyjadřuje v číslech.

Napříč celkovými 1 733 zápasy základní části zaznamenal 766 gólů, 1 155 asistencí a 1 921 bodů. V počtu odehraných zápasů a gólů je čtvrtý v historii, v počtu asistencí pátý. Více bodů než on zaznamenal pouze Wayne Gretzky s počtem 2 857. Prvenství v NHL ovšem drží Jágr v počtu vítězných gólů, kterých dal 135.