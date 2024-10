Ztrátová investiční platforma Fondee našla kupce. Plně přechází pod skupinu Direct

Uložit 0

Skupina Direct koupila investiční platformu Fondee, která má asi 16 tisíc klientů a je ztrátová. Podle svého vyjádření tak pokračuje v rozšiřování finančních služeb na českém a polském trhu a prostřednictvím Fondee vstupuje také na trh slovenský. Obchod ještě podléhá schválení Českou národní bankou, pro klienty platformy se ale z uživatelského hlediska nic nemění a nadále má fungovat pod vedením svých spoluzakladatelů Jana a Evy Hlavsových.

Do skupiny Direct patří kromě stejnojmenné pojišťovny také prodejce a servis aut Direct auto a společnost Fidoo, která nabízí finanční služby pro malé a střední podnikatele. „Fondee bude čtvrtým pilířem, na kterém naši budoucnost budeme stavět,“ řekl serveru Seznam Zprávy Pavel Řehák, zakladatel společnosti Vigo Investments, která finančně stojí za skupinou Direct. Řehák nedávno skupinu otevřel investorům a obratově míří na 19 miliard.

Fondee nabízí lidem možnost vkládat peníze do portfolií zaměřených na akcie a dluhopisy, manželé Eva a Jan Hlavsovi jej založili poté, co se před sedmi lety přestěhovali zpátky do Česka z Londýna, kde nabírali zkušenosti v práci pro globální banky. Kromě nich firmu od loňska vlastnil také podílník Tarpan Capital, spolupracovník Štěpán Pudlák, J&T Banka, která do startupu investovala v roce 2020, a také společnost Oaktree invest.

Podle nedávno publikované finanční závěrky Fondee loni meziročně zvýšilo výnosy o čtvrtinu na 5,6 milionu korun, zároveň o čtyřicet procent snížilo svou ztrátu z 21 milionů na 12,4 milionu. „Loňský rok byl prvním, ve kterém se začala otáčet nepříznivá situace na finančních trzích,“ komentoval to Hlavsa. Do zisku by se podle Řeháka firma mohla dostat v prvním čtvrtletí příštího roku.

Jaká je cena aktuální transakce, nechtěla ani jedna ze stran komentovat. „Akvizicí se Fondee dostává do další životní fáze. Má za sebou sedm startupových let, během nichž se nám podařilo etablovat na trhu s investováním do ETF fondů a rozrůst se na více než šestnáct tisíc klientů a další dva zahraniční trhy,“ říká Hlavsa.

Samotní zakladatelé ve firmě dál zůstanou. „Teď dozrál čas na to Fondee propojit s kapitálově silným hráčem, který dopomůže naplnit náš společný záměr učinit z investování do ETF jeden z nejpopulárnějších způsobů investování,“ doplnil.

ČNB letos v červenci uložila investiční platformě pokutu 900 tisíc korun za pochybení při poskytování služeb zákazníkům. V rozkladu původního rozhodnutí snížila sankci na polovinu původní výše. Fondee se chyb dopustilo ve druhé polovině roku 2021 a v roce 2022. Firma uvedla, že se chce proti rozhodnutí bránit u Soudního dvora EU.

Direct vznikl v roce 2014 dohodou o převodu sta procent akcií pojišťovny Triglav. Do skupiny spadá Direct pojišťovna, Direct auto, Direct nadace, leasingová společnost Birne a systém pro správu firemních výdajů Fidoo. Financování skupiny zajišťuje Vigo Investments, investiční společnost Pavla Řeháka, kterou založil v roce 2013. Skupina dosud působila v Česku a Polsku, její celkové příjmy přesáhly za rok 2023 osm miliard korun.

S přispěním ČTK