13 hodin ve vzduchu. V létě se spustí nejdelší pravidelná letecká linka z Prahy mířící na Tchaj-wan

Již v létě by mohla být spuštěna přímá letecká linka z Prahy do Tchaj-peje

Když v roce 2020 navštívila česká delegace v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem Tchaj-wan, předmětem jedné z debat se stala i možnost zřídit mezi Prahou a Tchaj-pejí přímý letecký spoj. Tuto myšlenku se nakonec podařilo přetavit ve skutečnost a v létě začnou na této lince létat dvakrát týdně letouny tchajwanského dopravce China Airlines.

Vystrčil si v září 2020 řekl o značnou pozornost, když v v tchajwanském parlamentu prohlásil: „Já jsem Tchajwanec“. Výrokem a uspořádáním výpravy jako takové vyslal jasný vzkaz především do Číny, která považuje Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii.

Spolu s šéfem českého Senátu tvořilo delegaci zhruba dalších 90 lidí z řad českých politiků i podnikatelů, kteří v zemi jednali se svými protějšky o prohlubování spolupráce obou zemí. Sám Vystrčil se setkal například se zástupci Cooperative Bank či představiteli tamní společnosti Acer vyrábějící počítače a mobilní telefony.

Došlo také na rozhovor se zástupci tchajwanských aerolinek China Airlines, jejímž letounem politici do země rovněž přiletěli. Vládní letka, ale ani ČSA nedisponují letadlem, které by dokázalo tak dlouhý přímý let zvládnout a mezipřistání tehdy nebylo z důvodu pandemických opatření možné.

Z tehdejších jednání vyplynulo, že Tchajwanci jsou připraveni své letouny do Prahy posílat pravidelně, a to v rámci linky propojující hlavní města obou zemí. Právě dnes byla povolena Českou republikou, a tak by již nic nemělo bránit v tom, aby se v létě mohlo začít do Tchaj-peje létat na vůbec nejdelší letecké lince ze srdce Evropy.

Nasazeny na ní budou letouny Airbus A350, které by měly zvládnout absolvovat let přibližně za třináct hodin. Z tohoto hlediska by měla trasa překonat i délku letů z Prahy do Šanghaje či Soulu, které v minulosti patřily k vůbec nejdelším.

„Podporujeme zavádění přímých linek do světových destinací. A právě avizované zahájení pravidelných letů z Tchaj-peje může významně pomoct rozšiřování vzájemné obchodní spolupráce, ale i rozvoji cestovního ruchu,“ uvedl k připravovanému leteckému spojení ministr dopravy Martin Kupka.

Ministerstvo dopravy proto již mělo tchajwanským aerolinkám vydat nutné provozní oprávnění pro zahájení letů, které potřebuje každý dopravce ze třetí země mimo EU. Spuštění linky je tak nyní již jen na letecké společnosti.