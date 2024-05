Máma ho jako kojence vyfotila s pěstí plnou písku. Díky své internetové slávě zachránil život otci

Uložit 0

Když mu ještě nebyl ani rok, máma s ním vyrazila na pláž a zachytila momentku, u které ani ve snu neočekávala, co způsobí. Jedenáctiměsíční Sammy se zrovna chystal sníst hrst plnou písku, jeho zaťatá pěst a hrdý výraz ale spíš evokovaly, že slaví nějaké vítězství. Postupem času se z dítěte stala internetová senzace, díky čemuž dnes už osmnáctiletý kluk mohl mimo jiné zachránit život svému otci. A současně bavit všechny fanoušky zábavných koláží.

Příběh se začal psát v roce 2007, v době, kdy dnešní sociální sítě ještě nebyly tak populární, ale naopak letěl Flickr, kam lidé nahrávali své fotky. Profil si tam založila i Laney Grinerová, která na něm zveřejnila několik fotek svého syna Sammyho. Jedna z nich ale k překvapení všech vynikala, ta z pláže. A její virální potenciál se projevil o rok později, na platformě MySpace, kde ji lidé začali sdílet s vlastními vtipnými popisky.

Díky odhodlanému výrazu, který na ní tehdy dítě mělo, a zaťaté pěsti se fotka stala oblíbenou u lidí, který skrze ní chtěli vyjádřit nějaký projev hrdinství, respektive akt vítězství. A když viděli, že v ruce svírá písek z pláže, začali si domýšlet třeba to, že právě zničilo hrad z písku cizímu dítěti a prostě to upřímně oslavuje. Jak později ale jeho máma uvedla, původně o nic takového nešlo – Sammy zkrátka chtěl písek jen sníst.

Fantazii internetových uživatelů ale zastavit nejde. Momentka se začala rychle šířit na různých službách a stal se z ní takzvaný meme, dokonce jeden z vůbec prvních takto populárních. Úspěchu si pochopitelně začala všímat i máma malého Sammyho, která si později na fotku zažádala licenci od Getty Images, aby ji lidé nemohli příliš zneužívat. Později práva převedla na sebe a rozhodla se, že ze svého syna udělá hvězdu.

