Kolik peněz asi tak může na Kickstarteru vybrat skoro čtyřicet let stará stolní hra? Možná vás to překvapí, ale jsou to miliony dolarů. Dokonce tolik, že financují útok na samotný vrchol nejúspěšnějších herních projektů crowdfundingové platformy. Takovou drtivou ofenzívu zrovna finišuje BattleTech, stolní hra o soubojích gigantických BattleMechů alias OBRů. Právě ta, která je vzorem pro videoherní MechWarrior. A také ta, na kterou se od devadesátých let v knihovničce práší mnoha českým hráčům.

Představte si devadesátky v Česku. Videohry byly v plenkách (nebo spíš na disketách). Stolní hry znamenaly buď Člověče, nebo Dostihy. A do toho přišlo nakladatelství Altar. Dnes už spíš zapomenutá značka, bez které si ale počátky herní zábavy u nás nejde představit. Vždyť to byl Altar, který domácím hráčům přinesl Dračí doupě, legendární českou variaci na slavné Dungeons & Dragons. Kromě fantasy hry na hrdiny se ale podíval i do mechanizované budoucnosti válečnictví. Představil u nás značku BattleTech.

Tu možná neznáte v její původní podobě figurkové válečné hry. Ale dost možná jste se s ní setkali ve videoherní sérii MechWarrior. Třebas takový její pátý díl nebo multiplayerová akce MechWarrior Online jsou v současnosti stále relevantní a hrané tituly. Jenže velice aktivní je i prapůvodní BattleTech. Ten, co se hraje na papírových mapách s šestiúhelníky a v tahových soubojích na stole detailně simuluje střety mnohatunových kráčejících kolosů. Dokonce je tak aktivní, že právě válcuje Kickstarter.

Na crowdfundingové platformě v těchto dnech finišuje už druhá kampaň BattleTechu. V té první v roce 2019 vybralo rozšíření základní hry od 11 tisíc lidí 2,6 milionu dolarů, něco přes padesát milionů korun. Aktuální kampaň pět dní před koncem tehdejší částku už více než zdvojnásobila. Počítadlo vybraných peněz se díky dvaceti tisícům fanoušků přetočilo už přes 5,7 milionu dolarů, tedy více než 120 milionů korun. Podle předpovědi serveru Kicktraq, jenž sleduje vývoj crowdfundingových projektů, by mohlo v závěru ukázat sedm milionů dolarů.

Foto: CzechCrunch Figurky do her jako BattleTech se prodávají nenamalované. Ale i jejich malování je krásnou součástí wargamingu

Když ještě před prvním Kickstarterem američtí vydavatelé z Catalyst Game Labs oznámili velkou renesanci BattleTechu, při níž představili nové produkty a facelift těch starých, nejspíš sami netušili, jakou zlatou žílu natrefí. Mezi stolními hrami je aktuální projekt na Kickstarteru zatím třináctý nejúspěšnější. A to ho ještě čekají poslední dny, které tradičně lákají dost zájemců. Pokud se vyplní sedmimilionová předpověď, zabuší BattleTech na brány top 5 nejfinancovanějších stolních her v historii platformy. Na šestém místě by vystřídal epického Zaklínače.

To není špatné na hru, která příští rok oslaví čtyřicátiny. Čtyřicátiny? Inu ano, BattleTech vznikl v roce 1984. Což o to, spousta slavných her – už byla řeč o Dungeons & Dragons – je ještě starších. Jenže futuristické válečnictví se na rozdíl třeba právě od slavné hry na hrdiny za ta léta prakticky nezměnilo. Tedy alespoň herně. Dnešním pohledem nehezké kovové figurky vystřídaly moderní plastové modely bitevních strojů. Ale když popadnete stará pravidla a porovnáte je se současnými, najdete minimum změn.

Je snad lepší důkaz dobře nadesignované hry? Možná i proto si ji české nakladatelství Altar vybralo k lokalizaci pro místní trh. V devadesátkách tak do obchodů zamířil BattleTech: Souboj OBRů v 31. století. Proč OBRů? To máte jednoduché, v altařím překladu je to zkratka pro Obrněné Bitevní Roboty v angličtině známé jako BattleMechy. Či prostě Mechy zmiňované v titulku článku. I když je nutné dodat, že dvanáct metrů vysoké a po zuby ozbrojené stroje nejsou autonomní roboti, ale živými piloty ovládané bitevní stroje.

Nerdovské okénko stranou, BattleTech byl pro české hráče nevídaným úkazem. Pořádaly se v něm turnaje, články o taktice či konstrukci OBRů byste našli v tehdejších magazínech o hrách a fantastice. Díky překladu od Altaru si vytvořil domácí základnu, ze které těží i dnes. Nové produkty a nárůst popularity hry v posledních letech totiž oživily a rozšířily také českou komunitu BattleTechu, která opět pořádá pravidelné herní akce, zaučuje nováčky a podílí se i na fanouškovských překladech herního obsahu.

Stejně jako v minulosti tak BattleTech příznivce doma i ve světě dnes okouzluje neobvyklou taktickou hrou, která vás posadí do velitelského křesla na sci-fi bojišti. Určujete, jakými zbraněmi a kam se svými Mechy (či OBRy) vypálíte. Simuluje konkrétní místa zásahu i zničení jednotlivých součástek. Můžete na bitevní pole napochodovat se stotunovým ničitelem, ale když vás přechytračí menší a obratnější nepřítel, dostane se vám třeba do méně pancéřovaných zad a přesnou trefou vyřadí váš reaktor.

Právě mírou detailů, které však nejsou vykoupeny překombinovanými pravidly – většina situací se řeší hodem dvou kostek a pohledem do tabulky –, BattleTech ční nad jiné válečné hry i devětatřicet let po své premiéře. Takzvaný figurkový wargaming, který na stolech simuluje konflikty skutečné i fantastické, málokdy jde do takové hloubky. Nejznámější hry jako Warhammer, do něhož se zamiloval i herec Henry Cavill, na herní stoly přinášejí desítky, klidně i stovky modelů a hromadu házení kostkami.

Foto: CzechCrunch BattleTech vznikl v roce 1984, ale popularitu si drží dodnes. I díky videohrám a i díky českým hráčům

Tím ale takové tituly občas ztrácí na rozmanitosti nebo nádechu simulace. Zato v BattleTechu vás čekají okamžiky ne nepodobné hlášením bojových pilotů či velitelů obrněných vozidel. Salva z raketometu vyřadila gyroskop vašeho Mecha, kterému hrozí pád a další poškození. Zvládnete svůj stroj udržet ve stoje? A když dojde na opětování palby, risknete přehřátí a výbuch munice výměnou za vyšší palebnou sílu? Nutno také podotknout, že jiné hry navíc často vyžadují vyšší vstupní náklady než na jednu knížku pravidel a pár figurek OBRů.

BattleTech ale už spoustu let baví nejen svou hratelností. Přidává k ní propracované pozadí rozsáhlého sci-fi příběhu. Ne nadarmo se při vysvětlování univerza BattleTechu používá spojení „Hra o trůny ve vesmíru“. Stovky planet kolonizované lidmi totiž dospěly (tedy spíš neustálou válkou zdegenerovaly) do neofeudalismu, o zrady ani hrdinství není nouze. Příběh BattleTechu pokrývá několik století, vyšly desítky románů (první tři dokonce česky) i notně devadesátkový kreslený seriál.

Dějové pozadí hry, jež vznikla v mozku slavného designéra Jordana Weismana – z jeho práce můžete znát kyberpunkový Shadowrun v papírové i videoherní podobě –, má mimochodem celkem znatelnou českou stopu. Jeden ze šlechtických rodů, které vládnou vesmíru, nese jméno Marik. Mezi rozšířené jazyky jeho říše patří čeština. Jak by také ne, když dávným praotcem rodiny byl ve fiktivních dějinách český důstojník Antonín Marik (nebo že by Mařík…). A mezi jeho potomky byste před budoucími kosmickými panovníky našli třeba i primátora Prahy.

Ze stolů se BattleTech každopádně rozlil i do digitálního světa. Úspěšné crowdfundingy a renesance posledních let popularitu původní hry znásobily, přesto zůstává oblíbená videoherní adaptace MechWarrior. Pátý díl série stále dostává rozšíření, příznivci multiplayerových klání poměřují kanóny ve hře MechWarrior Online. I díky první povedené kampani figurkové hry taktéž na Kickstarteru uspěla strategie pojmenovaná také prostě BattleTech. Spíš už retro znalci si pak vzpomenou na vynikající taktické tituly MechCommander.

BattleTech je prostě už skoro čtyři dekády fenomén, který nikdy nezažíval lepší období než dnes. Právě probíhající crowdfunding s podtitulem Mercenaries hru a její už tak bohatou nabídku modelů obohatí o desítky nových figurek vojenské techniky k namalování a další obsah. Pokud také uvažujete o přihození pár desítek dolarů, nezapomeňte si v mezičase pořídit i příručku pravidel, Mercenaries je pouze rozšiřují.

Odlehčenou verzi pravidel pro začátečníky si můžete stáhnout zdarma ze stránek vydavatele Catalyst Game Labs. Plnohodnotná pravidla jinak lze koupit samostatně jako BattleMech Manual či Total Warfare nebo rovnou v základní krabici A Game of Armored Combat s několika modely. Při troše štěstí – nabídka BattleTechu u nás stěží stíhá poptávku – je seženete i v českých e-shopech.