A přece letí, i bez emisí. Nadějné elektrické letadlo z Izraele poprvé úspěšně vzlétlo

Leteckému startupu Eviation se povedlo něco, co může znamenat velký posun vstříc bezemisnímu létání na elektřinu. Jeho opěvované letadlo Alice, které pojme až devět pasažérů, totiž absolvovalo první zatěžkávací zkoušku v reálném provozu a úspěšně vzlétlo. A byť jeho krátký let ještě zdaleka neznamená, že se lidé začnou ve větším přepravovat elektrickými letouny, jde o důležitý milník ve směřování celé oblasti.

Někdo končí, jiný začíná. A tak zatímco před nedávnem jeden z nejzajímavějších leteckých startupů Kitty Hawk vývoj svého letounu budoucnosti ukončil, původem izraelská firma Eviation svůj nejdůležitější test úspěšně dokončila. Po letech příprav dokázala s malým osobním elektrickým letadlem na necelých osm minut vystoupat do výšky zhruba jednoho kilometru, nasbírat důležitá data o letu a pak bezpečně přistát zpět na pevnině.

„To, co jsme udělali, se zapsalo do historie letectví. Jde o změnu způsobu létání. Je to první radikální změna v technologii leteckého pohonu od doby, kdy jsme přešli od Super Constellation k Boeingu 707. Od pístového motoru k proudovému. A nyní k elektrickému,“ komentoval včerejší úspěšný let Alice nad městem Moses Lake v americkém státě Washington šéf firmy Gregory Davis.

Pro Eviation jde o zásadní krok – jeho ambicí je totiž vyvinout takový letoun, který by bez nutnosti drahého a ekologicky nešetrného leteckého paliva dokázal zprostředkovat kratší lety do vzdálenosti přibližně 400 kilometrů. To se rovná například trase z Los Angeles do Las Vegas, potažmo z New Yorku do Bostonu. Firma má už i první zákazníky, mezi nimiž je i americký vnitrostátní přepravce Cape Air.

Take-off 7:10 a.m.

Alice is flying pic.twitter.com/V7sIpPGfpB — Dominic Gates (@dominicgates) September 27, 2022

Pokud půjde vše podle plánu, Eviation má Cape Air výhledově doručit pětasedmdesát letadel Alice, která budou využívána právě pro vnitrostátní lety ve Spojených státech v regionu Nové Anglie. Konkrétně má jít o modely určené pro devět pasažérů, jež nabídnou dva elektromotory o výkonu 540 kW. Nutno podotknout, že včerejší test samozřejmě proběhl bez cestujících, pouze s pilotem.

Pět desítek letadel v této specifikaci si měla dále předobjednat i mladá charterová letecká společnost Global Crossing, přičemž zájem o tyto technologie projevil i přepravní gigant DHL. Ten ovšem nesáhl po devítimístném modelu určeném hlavně pro přepravu lidí, nýbrž po nákladním, na kterém Eviation taktéž pracuje.

K momentu, kdy budou tato letadla běžně létat ve vzduchu, však stále zbývá dlouhá cesta. Jak zmiňuje šéf Eviation Gregory Davis, první dodávky zákazníkům se uskuteční nejdříve až v roce 2027, což narušilo jinak solidně vycházející roadmapu firmy. Důvodem tohoto pozdního data jsou baterie, které je potřeba vylepšit tak, aby byly komerčně životaschopné a jejich využívání bylo efektivní.

Dokončené modely musí být také certifikované americkým Federálním úřadem pro letectví (FAA), což může nějakou dobu trvat, jelikož reálné nasazení komerčních letů na elektrický pohon je stále velkou novinkou. I když na letadlech obdobné funkčnosti – s trochou nadsázky – pracuje kdekdo. Praxe je ale jiná, mnohem komplikovanější.