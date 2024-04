Aby se firmám z umělé inteligence nemotala hlava. České AppSatori radí, jak se vyznat v té od Googlu

Uložit 0

Světoví technologičtí giganti vydávají v oblasti generativní umělé inteligence jednu novinku za druhou a produktů je někdy tolik, že je obtížné se v nich orientovat. Některé z nich navíc Češi sledují jen z dálky, protože je tvůrci spouští nejprve ve Spojených státech amerických a do Evropy se dostávají se zpožděním. Zmatek v tom nemusí mít jen jednotlivci, ale i firmy, které by přitom podle Ivana Kutila, technického ředitele AppSatori, generativní AI rády využily. I od toho tady česká společnost je. Technologie Googlu, tedy i jeho umělou inteligenci, dobře zná a pro klienty umí připravit řešení na míru.

AppSatori vzniklo na chodbách pražské Vysoké školy ekonomické. Jeho spoluzakladatel Ivan Kutil, tehdy student, založil komunitu fanoušků technologií zvanou Google User Group. Tam potkal i budoucí byznysové partnery, se kterými v roce 2013 založil AppSatori. Ve stejném roce Google Kutila zařadil do elitního programu odborníků Google Developer Expert, čímž se na světě chlubí jen dvacet lidí. V roce 2021 obdržel jako první Čech ocenění Champion Innovators pro Google Cloud.

Svým kořenům zůstává AppSatori věrné dodnes. A to jak zaměřením na Google, tak i místem, odkud firmám radí, jak na něj. Sídlí totiž v Domu Radost, dominantní budově pražského Žižkova vedle VŠE. Byznys AppSatori stojí na třech pilířích – Google Workspace, Google Cloud a vývoji vlastních globálních produktů, třeba SignatureSatori pro centrální správu e-mailových podpisů, která má na Google Workspace Marketplace přes 900 tisíc stažení a hodnocení 4,8 hvězdičky z 5.

„Celosvětově nástroj hodně využívají školy, protože jim to nesmírně ulehčí práci. Kromě snadné správy podpisů všech zaměstnanců z jednoho místa si mohou do podpisu přidat vychytávky jako odkaz na kalendář s důležitými daty a akcemi nebo na plánování konzultací,“ říká Kutil. SignatureSatori pomáhalo nastavit a designově dotáhnout e-mailové podpisy třeba Kofole. V případě Google Workspace AppSatori firmě navrhne řešení na míru, a ta pak využívá jen to, co potřebuje. Za řešení neplatí Googlu, ale přímo AppSatori. Jde například o využití kancelářské sady aplikací Gmail na vlastní doméně nebo chytrého asistenta Gemini.

V posledních několika letech v AppSatori zaznamenali zájem hlavně o cloudové služby. Ten u firem nejprve zvýšila pandemie koronaviru, aktuálně ho ale žene hlavně rychlý nástup umělé inteligence. „Aby firmy od generativní AI získaly kvalitní odpovědi, potřebují mít v pořádku data, která jsou navíc na správném místě. Tím je cloud,“ vysvětluje Kutil. Zvýšený zájem a dlouhodobá sázka na něj se AppSatori vyplácí. Za poslední čtyři roky vzrostl obrat firmy z 25 milionů na necelých sto.

Google sice není jediným hráčem velké technologické čtyřky, který nabízí služby říznuté generativní AI, ale je podle AppSatori nejdál. „Některé klíčové technologie generativní AI Google vymyslel. Vezměte si název modelu od OpenAI, tedy GPT. Písmeno T odkazuje na slovo transformer, což je technologie, se kterou přišli výzkumníci Googlu v roce 2017,“ uvádí Kutil a doplňuje: „Do budoucna také bude v konkurenčním boji jednotlivých modelů hrát roli multimodalita a cena za provoz, kde se očekává, že Google bude vysoce konkurenceschopný.”

Foto: AppSatori Ivan Kutil, technický ředitel AppSatori

Podle něj má Google náskok i v hardwaru, kde je méně závislý na třetích stranách. „Na rozdíl od ostatních má v datových centrech i vlastní specializované mikročipy (TPU). Pro zákazníka to znamená, že služba má příslib dlouhodobé udržitelnosti, je funkční a cenově dostupná,“ říká Kutil.

V době, kdy se technologické kolosy předhánějí, kdo s novými programy generativní AI přijde rychleji, je však podle Kutila obtížné orientovat se v tom, které služby a za jakých podmínek jsou dostupné. „Spousta aplikací se spouští nejprve ve Spojených státech amerických, a protože je dnes vše globalizované, Čech si přečte, že nejnovější model něco umí, už se ale často nedozví, že služba v Česku zatím dostupná není,“ vysvětluje.

Tvůrci totiž obvykle vydávají své systémy v různých oblastech světa postupně. Setrvačnost je podle Kutila daná technologicky, ne na všech místech je stejná úroveň cloudových služeb. V případě Evropy je háček i v legislativě.

Zpoždění má ale podle Kutila i světlou stránku: „České firmy tak mají čas se připravit.“ V AppSatori vidí, že firmy v Česku nelení a o generativní AI se v poslední době zajímají stále více. Společnost se také nedávno rozhodla své know-how v umělé inteligenci předávat dál a jako jeden z prvních partnerů začala spolupracovat s Českou asociací umělé inteligence, sdružením, které se mimo jiné snaží zvýšit povědomí o AI. Ale zpět k tomu, co umí s technologií Googlu a vlastními produkty vymyslet AppSatori.

Způsobů, jak byznysy umělou inteligenci od Googlu mohou využít, je spousta. Jeden příklad z praxe: chatbot, který nahrazuje interní IT podporu klientské firmy. „Klíčová je bezpečnost. Pokud například chatbot pomůže zaměstnanci aktualizovat bezpečnostní certifikát, chcete mít jistotou, že data neodchází pryč a že se velký jazykový model nedotrénovává citlivými daty,“ přibližuje provozní ředitel AppSatori Petr Votoček.

Bezpečná umělá inteligence

„Společnost do služby nahraje svá data, systém je zaindexuje, a když se pak ptáte na otázku, chatbot sáhne po správném dokumentu a pomocí velkého jazykového modelu vede srozumitelnou konverzaci a čerpá z konkrétního dokumentu,“ vysvětluje Votoček princip tohoto řešení. Klíčové podle něj je, že má firma data bezpečně uložená na svém cloudu.

Právě bezpečnost je u umělé inteligence jednou z častých obav. „Člověk o rizicích slyší v souvislosti s jejím použitím u jednotlivců. Pak jsou ale nástroje pro firemní účely, kde si program dotrénujete jen na vašich datech, která se nepropisují do široce přístupného modelu,“ uvádí Kutil.

Dodatečný trénink na úzce vybraných údajích má podle Kutila s Votočkem ještě jednu výhodu: eliminuje typický problém velkých jazykových modelů, „halucinace“. Při nich AI uživateli odpovídá nepravdivě. „Systém nastavíte tak, že když nezná odpověď, nesnaží se za každou cenu s nějakou přijít, ale řekne, že neví,“ říká Votoček a uzavírá: „Ta magie se přitom děje na pozadí a pro firmu je to záležitost pár kliknutí.“