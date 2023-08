Adidas je chtěl spálit, teď mu Yeezy vynesly deset miliard. Část pošle na boj s antisemitismem

Vžijte se do situace, kdy vám na skladě leží zboží v hodnotě 29 miliard korun, ale rozhodli jste se, že ho nechcete prodat, protože byste tím porušili svůj morální postoj. Pak se vám ale v miliardách začne navyšovat ztráta a čelíte tlaku investorů, kteří váš postoj od samého začátku zpochybňují. To letos zažívá Adidas, kterému se otřásl byznys kvůli spolupráci s rapperem Ye. Nakonec ale německá firma povolila – a může být ráda.

Adidas za poslední čtvrtletí prodal tenisky značky Yeezy v hodnotě 400 milionů eur, v přepočtu asi 9,7 miliardy korun, ačkoliv v původním plánu nebylo je zpátky na trh uvádět. Obr na poli sportovního vybavení totiž se spolutvůrcem, rapperem a módním návrhářem Ye (dříve známým jako Kanye West), loni spolupráci rozvázal kvůli jeho antisemitským komentářům a dalšímu kontroverznímu vystupování. A řešil, co bude dělat se zásobami.

Oblečení a tenisky z edice Yeezy byly velmi populární obzvlášť mezi mladými, kteří si s nimi doplňovali streetwearově laděné outfity. Adidas z toho náramně těžil a zboží se prodávalo jako na běžícím páse. Když se ale rozhodl prodej zastavit, zjistil, že má na skladě tyto produkty v hodnotě 1,2 miliardy eur, zhruba 29 miliard korun. Nejprve se nabízela likvidace, pak odstranění štítku Yeezy a prodej čistě pod značkou Adidas. V květnu ale firma rozhodla jinak.

Šéf Adidasu Bjørn Gulden, který do firmy přešel z konkurenční Pumy, uvedl, že prodej tenisek a oblečení Yeezy nakonec obnoví a část z výdělku pošle na podporu dobré věci. V červnu proto do sortimentu zboží zahrnul a jak se ukázalo, lidé o něj mají stále velký zájem. Díky tomu, že za tříměsíční období prodal věci Yeezy za skoro deset miliard korun, výrazně zlepšil své finanční výhledy do konce letošního roku, který má být pro Adidas optimalizační.

Foto: Midjourney Ye (vytvořeno umělou inteligencí)

„Budeme pokračovat v pečlivém rozprodeji dalších stávajících zásob Yeezy,“ zmínil Gulden. „Ostatně rok 2023 chceme využít k vyčištění zásob, práci na budoucích produktech, zlepšení způsobu práce a položení základů pro úspěšnější rok 2024 s tím, aby v letech 2025 a 2026 byl Adidas dobrou a ziskovou firmou,“ pokračoval. Kdy ovšem přijde spuštění další nabídky Yeezy, zatím nepotvrdil. Jak ale říká, mělo by to být v průběhu letoška.

Adidas tak po úspěšném prodeji první várky pozměnil i předpokládanou ztrátu, kterou na konci roku očekává. Z původních 700 milionů eur, respektive necelých 17 miliard korun, na 450 milionů eur, zhruba jedenáct miliard korun. Co se provozního zisku týče, i ten se díky Yeezy nyní zlepšil – meziročně sice výrazně klesl na 176 milionů eur (4,2 miliardy korun) z původních 392 milionů eur (9,5 miliardy korun), ale mělo jít o menší ránu, než firma očekávala.

„S vývojem druhého čtvrtletí jsme spokojeni. Hlavní činnost Adidasu byla o něco lepší, než jsme očekávali. Přestože máme na trhu stále příliš mnoho pomalu se pohybujících zásob, prodejnost se zlepšuje. Trh je totiž stále velmi volatilní a po zbytek roku bude i nadále panovat velká nejistota. A vzhledem k tomu, že je na něm pořád velké množství zásob, jsou maloobchodníci při předobjednávkách velmi opatrní,“ komentuje Gulden aktuální tržní situaci.

Peníze, které Adidas vydělal na aktuálním prodeji, si v plné výši neponechá. Jak už dříve uvedl, část výtěžku věnuje charitě – a teď zmínil, o jakou půjde. Mezi vybranými jsou Anti-Defamation League a Nadace Roberta Krafta pro boj proti antisemitismu i Philonise & Keeta Floyd Institute for Social Change, která se zaměřuje na prosazování rovnoprávnosti. Těm už měl předat deset milionů eur a očekává, že poskytne další desítky milionů v závislosti na tom, jak se budou prodávat várky zboží Yeezy.