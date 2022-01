Adidas představil tenisový kurt. Pluje u Velkého bariérového útesu a je z plastového odpadu

Adidas a Parley for the Oceans představily plovoucí kurt z plastového odpadu

Ten, kdo má dětskou duši a miluje animované filmy, to tady dobře zná. Velký bariérový útes se stal domovem oranžové rybky Nema i zapomnětlivé Dory. Teď u útesu vzniklo něco, co by docela dobře mohlo posloužit pro třetí pokračování příběhu s rybími hrdiny. Především jde ale o to, upozornit na plastový odpad, který čím dál víc zamořuje Zemi. To byl hlavní záměr společnosti Adidas a organizace Parley for the Oceans, když se rozhodly postavit u přírodního úkazu plovoucí tenisový kurt. Ne tak ledajaký. Je vyrobený právě z plastového odpadu.

Nejen Dory nebo Nemo by za tento projekt jistě byli vděční. Tenisový kurt totiž nese poselství: „Plastový odpad je problém. Inovace jsou naše řešení.“ Cyrill Gutsch, zakladatel Parley for the Oceans, což je organizace, která žije proto, aby oceány nebyly zaneřáděné, k tomu uvádí: „Potřebujeme momenty, kdy vystrčíme hlavu ze své bubliny a získáme všeobecnou pozornost. To nám pomůže vrátit se k misi, kterou máme naprogramovanou hluboko v našich genech, a to je naše vlastní přežití. Musíme skončit s destrukcí oceánů, protože je potřebujeme k životu na této modré planetě.“

Hlavu přitom směrem ke kurtu vystrčilo hodně lidí. Hřiště bylo totiž na vodu spuštěné při příležitosti tenisového turnaje Australian Open. A posloužilo tak nejen pro to, aby se upřela pozornost k plastovému odpadu, ale také k nové kolekci Adidasu, která je vyrobená z recyklovaných plastů. Toto oblečení na sebe mimochodem oblékají hráči právě na prestižním australském turnaji.

Tenisový kurt z plastového odpadu od Adidasu

Na plovoucím kurtu už se i hrálo, úvodní klání obstaraly australské sportovní hvězdy. Ke čtyřhře využily – jak jinak – míčky, které se našly ve vodě. Tenis se ale u Velkého bariérového útesu nezabydlí. Až skončí Australian Open, bude kurt přetvořený na sportovní hřiště a přenesen do nedaleké školy v Townsville.

„Rozhodli jsme se naši kolekci uvést v chráněné oblasti Queensland Marine Park, abychom zvýšili povědomí a podpořili diskuzi o tom, jak s plastovým odpadem skoncovat a jak chránit Velký bariérový útes,“ uvedla společnost zaměřená na sportovní vybavení. Adidas zároveň přislíbil, že u oblečení, u kterého to bude možné, začne nahrazovat polyester recyklátem.

Adidas a Parley for the Oceans nespolupracují poprvé. Tahle dvojka už má za sebou skvělé věci. Boty vyrobené z odpadu vyloveného z moře, tentokrát poblíž Malediv, představily společnosti už v roce 2016. Do prodeje šla limitovaná edice sedmi tisíc párů. Nakonec jich ale sportovní gigant prodal milion kusů.

„Nikdo nemůže zachránit oceán sám. Každý z nás může hrát v tomto procesu svou roli. Je na kreativních společnostech, aby přetvořily vadné materiály, produkty a byznys modely. Zákazník zase může zvýšit svůj zájem o změnu,“ uvedl tehdy za Parley for the Oceans jeho zakladatel Cyrill Gutsch. Adidas navíc není jedinou značkou, která se na problematiku plastu snaží upozornit.

Adidas a Parley for the Oceans nespolupracují poprvé Foto: Adidas

Odpad z umělého materiálu začala využívat i italská módní ikona Prada, která ho místo nylonu používá pro své tašky a batohy. V mořích ale loví rovněž Coca-Cola. Ta se dala na spolupráci s nizozemským projektem The Ocean Cleanup, pracovala na prototypech lahví vyrobených z plastu ze Středozemního moře a loni začala budovat čističky na solární pohon, které budou zbavovat plastového odpadu řeky. A loni ukázalo nový koncept také LEGO, které představilo svoje kostky vyrobené z vyhozené umělé hmoty.

Podle Organizace spojených národů se každý rok dostane do oceánů víc než osm milionů tun plastů. „Jako by se do moře každou minutu vyklopil plný nákladní vůz plastového odpadu. Plasty tvoří až osmdesát procent veškerého odpadu v mořích,“ uvádí OSN. Nejde ale jen o to, že plast v moři a oceánu je. Jde především o to, že ohrožuje některé živočichy.

Podle OSN plast poškozuje víc než osm stovek druhů. Každý rok plastový odpad zabije až milion mořských ptáků, sto tisíc mořských savců, nespočet ryb i mořských želv. Vzpomeňte si tedy ještě jednou na Nema. Anebo na Bouráka, mořskou želvu, co žije sto padesát let. Pokud jí tedy do cesty nepřijde nějaký plastový ostrov.