Aerolinky Virgin Atlantic vypravily přelomový let. Z Londýna do New Yorku letí jen na udržitelné palivo

Z londýnského letiště Heathrow v úterý odletělo letadlo, které má namířeno na newyorské letiště JFK. Na tom by nebylo nic zvláštního, v ten samý den je takových spojení celkem jedenáct. Let společnosti Virgin Atlantic ale z řady vyčnívá. Na cestě za Atlantik jej totiž pohání jen udržitelné palivo, jde tak o vůbec první let komerční společnosti na dlouhé vzdálenosti s využitím právě takového paliva.

Jak informuje BBC, pro Virgin Atlantic jde o ukázku, že ekologičtější způsob létání je možný. Problémem ale zůstává nedostatečná nabídka pohonných hmot a k dosažení emisních cílů je nutný další technologický pokrok.

Na úterní let aerolinky nasadily Boeing 787, který je poháněný motory Rolls-Royce Trent 1000 a navazuje na úspěšný transatlantický přelet soukromého letadla Gulfstream G600 z minulého týdne. To mimochodem použilo stejný druh pohonné hmoty.

Mezi cestujícími jsou miliardář a zakladatel společnosti Virgin Atlantic Richard Branson, výkonný ředitel Virgin Atlantic Shai Weiss a britský ministr dopravy Mark Harper. Letadlo odstartovalo ve 12.49 našeho času a na newyorském mezinárodním letišti JFK by mělo přistát ve 20.40.

Takzvaná udržitelná letecká paliva (SAF), které využívá i zmiňovaný let, lze vyrábět z různých zdrojů, včetně plodin, domácího odpadu a kuchyňských olejů. Aerolinkám prý umožňují snížit emise až o 70 procent. Odhaduje se, že letectví se podílí na celosvětových emisích uhlíku dvěma až třemi procenty.

Udržitelné letecké palivo je klíčem ke snížení těchto emisí, ale je drahé. Podle odhadů dokonce zhruba tři- až pětkrát dražší než klasická letecká paliva. SAF představují pouze asi 0,1 procenta celkového množství dnes používaného leteckého paliva, uvedla agentura Reuters.