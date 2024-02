Akcie Nvidie trhají rekordy. Vydělat miliony může i americká politička, která kvůli tomu čelí kritice

Uložit 0

Kdo si před nějakou dobou nakoupil akcie Nvidie, technologického fenoménu poslední doby, mne si ruce. Americká společnost vyvíjí výkonné čipy, které potřebuje pro své fungování umělá inteligence, a tak je o ně obrovský zájem. Díky tomu hodnota jejích akcií letí do nebes. Jestli někdo v souvislosti s Nvidií opravdu dobře pořídil, je to zkušená americká politička Demokratické strany Nanci Pelosiová. Od loňského podzimu akcie firmy čile nakupuje a dnes jich drží za téměř dva miliony dolarů.

Pelosiová byla během své kariéry dvakrát předsedkyní Sněmovny reprezentantů, dolní komory amerického Kongresu. Třiaosmdesátiletá zákonodárkyně je dnes už „jen“ řadovou poslankyní s tabulkovým ročním platem 174 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba čtyři miliony korun, respektive kolem 330 tisíc korun měsíčně. Kromě mzdy je ale veřejně dostupná i její investiční aktivita. Pelosiová totiž stejně jako všichni členové amerického Kongresu musí své investice v hodnotě nad tisíc dolarů pravidelně přiznávat.

Podle účtu na síti X, který její činnost na finančních trzích sleduje, má díky akciím Nvidie s trochou nadsázky vyděláno na deset let dopředu. Celkem totiž drží cenné papíry za 1,8 milionu dolarů, zhruba 42 milionů korun, tedy asi desetinásobek svého ročního platu. Nvidie má za sebou extrémně povedený rok a její akcie v souvislosti s boomem umělé inteligence od začátku roku jen stoupají. Technologie totiž potřebuje supervýkonné mikročipy, které Nvidia navrhuje, a poptávka roste.

Když navíc firma tento týden oznámila, že jen v poslední kvartálu meziročně vyrostla o 265 procent, a potvrdila, že je aktuálně velmi výkonnou mašinou na peníze, hodnota akcií s označením NVDA během čtvrtečního obchodování vyrostla o šestnáct procent. V řeči peněz to znamená, že tržní hodnota Nvidie se zvýšila o závratných zhruba 277 miliard dolarů (6,5 bilionu korun). To je zdaleka největší nárůst za jediný den v burzovní historii.

— Nancy Pelosi Stock Tracker ♟ (@PelosiTracker_) February 22, 2024