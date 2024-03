Povedený start, ale za jakou cenu? Allegro.cz vykázalo vyšší ztrátu než CZC a Mall v pěti zemích

Uložit 0

Analýza. Na první pohled čísla publikovaná v závěrce polské e-commerce skupiny Allegro za loňský rok vypadají slibně. Tržiště Allegro.cz začalo na zdejším trhu fungovat v květnu a do konce roku dokázalo prodat zboží o celkové hodnotě 3,9 miliardy korun, čímž se bezpečně zařadilo mezi vůbec největší hráče e-commerce trhu v zemi. Jenže samotná firma v rámci tohoto kanálu utržila jen 329,3 milionu. Vykázaná ztráta před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) dosáhla 1,307 miliardy.

Obří ztrátu způsobily zejména masivní výdaje na marketing, kdy Allegro v poslední červencový den rozběhlo obří reklamní kampaně. „Během téměř tří čtvrtletí fungování Allegro.cz byly vynaloženy značné počáteční investice do online marketingu s cílem získat nové kupující z trhu a přimět stávající aktivní kupující Mall Group, aby vyzkoušeli nové sesterské tržiště,“ píše společnost ve zprávě o svém hospodaření.

Celkem tyto výdaje vyšly na trochu více než jednu miliardu korun a výsledkem je, že do konce roku na českém tržišti Allegra nakoupilo 1,6 milionu lidí, z čehož 600 tisíc tvoří aktivní zákazníci Mallu. Průměrná hodnota objednávky byla 2 445 korun. „Do prosince 2023 Allegro dosáhlo více než 90procentního spontánního povědomí o značce a bylo jedním z nejnavštěvovanějších e-commerce webů a mezi nejstahovanějšími aplikacemi v Česku,“ hodnotí společnost.

Vysoká ztráta je tak pochopitelná, zejména v případě vstupu na trh s do té doby pro českého zákazníka úplně neznámou značkou. A o to víc, protože jde o obří Allegro – to včetně svých domácích polských aktivit loni prodalo zboží o celkovém objemu 343 miliard korun, což je téměř dvojnásobek toho, kolik loni prodaly všechny české e-shopy dohromady.

Navíc s postupným rolováním tržiště Allegra do dalších zemí (například na Slovensku má k plnému spuštění dojít v nejbližších dnech) se náklady na provoz platformy budou rozpočítávat na větší objem zákazníků. „Očekává se, že náklady na zaměstnance podporující mezinárodní tržiště se rozloží na všechny trhy, kde Allegro očekává uvedení, což povede k úsporám z rozsahu u těchto nákladů,“ komentuje společnost.

Mall krvácí dále

Naproti tomu celý segment Mallu – kam Allegro řadí CZC.cz, variace e-shopu Mallu z Česka, Slovenska, Maďarska, Chorvatska a slovinské Mimovrste – za loňský rok prodal zboží o hodnotě 17,8 miliardy, z toho 3,1 miliardy přes vlastní tržiště, které Mall budoval roky předtím, než jej odkoupil současný polský majitel. EBITDA dosáhla záporných 1,284 miliardy, tedy o trochu méně než tržiště Allegro.cz.

Avšak skupina Mallu je ztrátová dlouhodobě a „krvácí“ dále. Meziroční vývoj ukazuje takzvané proforma srovnání s daty založenými na stejné organizační struktuře, jako když Allegro Mall Group kupovalo (k oficiálnímu převzetí došlo prvního dubna 2022, takže klasické meziroční srovnání by nebylo relevantní).

Objem prodaného zboží segmentu Mallu loni meziročně klesl o 22,5 procenta z 23 miliard na loňských 17,8 miliardy. Počet aktivních zákazníků klesl ze 4,2 milionu na čtyři miliony, propad zaznamenala i průměrná hodnota objednávky o 19,4 procenta na 4 435 korun. I tyto výsledky vedly k tomu, že Allegro muselo opět účetně odepsat miliardy korun z hodnoty segmentu Mallu. Oproti stavu, kdy jej kupovalo, zůstala jen přibližně čtvrtina.

Allegro všechny tyto klesající ukazatele vysvětluje jednak poklesem trhu a maloobchodních prodejů kvůli vysoké inflaci ve všech zemích, kde Mall působí (kromě Chorvatska). Zároveň ale také snížením marketingových výdajů na nízkomaržové zboží a také výrazným snížením stavu zásob se zaměřením na zboží s vysokou marží. Celkem se jeho skladové zásoby meziročně snížily o 36 procent.

V rámci snahy o transformaci byznysu k profitabilitě došlo i na snížení počtu zaměstnanců, v případě celé skupiny Mallu meziročně o 20,5 procenta. Takže i když se její tržby snížily o 22,4 procenta, čistá ztráta naproti tomu narostla „jen“ o 3,9 procenta na závěrečných 1,2 miliardy korun.

„Ztráty EBITDA byly v segmentu Mall a Allegro.cz v zásadě vyrovnané. Otáčení byznysu pokračuje a zůstává v centru pozornosti Allegra. V případě Allegro.cz se jedná spíše o startovací investici než o cokoli jiného,“ reaguje pro CzechCrunch ředitel komunikace Allegra Martin Gruszka.

„Usilujeme o ozdravení našich původních českých obchodů, které stále vykazují výsledky pod našimi očekáváními,“ komentoval při představování hospodářských výsledků generální ředitel Allegra Roy Perticucci.

„V příštích dvou letech chceme otevřít tržiště Allegro v pěti zemích, kde Mall působí, a do čtyř let od spuštění dosáhnout ziskovosti každého z nich. Na financování této expanze jsme vyčlenili dvacet procent budoucího polského zisku EBITDA, včetně financování naší obchodní skupiny Mall Group, zatímco znásobíme úsilí o zastavení jejích ztrát a vybudování obchodníka, který bude mít pozitivní finanční přínos pro skupinu,“ dodal finanční ředitel Allegra Jon Eastick.