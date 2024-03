Poláci opět odepsali miliardy z hodnoty Mallu. Na českém Allegru ale už nakoupilo 1,6 milionu lidí

Uložit 0

Zatímco značce Allegro a jejímu online tržišti se daří doma v Polsku a po loňském vstupu do Česka i zde, e-shopy Mall a CZC, které skupina koupila před dvěma lety, pořád zaostávají za očekáváními. Kvůli tomu musela už podruhé snižovat jejich účetní hodnotu, z původních více než dvaceti miliard korun tak nyní zůstává na přibližně čtvrtinové úrovni.

Za celý loňský rok Allegro v Polsku prodalo zboží (GMV) za celkem 323 miliard korun s meziročním růstem o jedenáct procent. O 19,7 procenta na přibližně 47 miliard vzrostly také jeho polské tržby a upravený zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) z polských operací vzrostl o 28 procent na 17,7 miliardy.

Růst se skupině dařilo i z mezinárodního pohledu – objem zboží GMV vzrostl o jedenáct procent a upravená EBITDA o osmnáct procent. „Zadlužení ke konci roku kleslo na 1,8násobek, tedy zpět na úroveň z doby před akvizicí Mall Group. V polovině roku 2022, těsně po koupi, činil tento ukazatel 3,5násobek, v prosinci 2022 pak 2,9násobek,“ uvádí zároveň Allegro ve čtvrteční tiskové zprávě. A pochvaluje si i dosažené výsledky svého marketplacu, který v Česku spouštělo loni v květnu.

„Počet aktivních kupujících na Allegro.cz v Česku se ve čtvrtém čtvrtletí mezičtvrtletně zdvojnásobil na 1,6 milionu díky zdaleka nejširší nabídce na trhu. Pouhého půl roku po svém spuštění je již Allegro.cz samo o sobě z pohledu návštěvnosti dvojkou na českém trhu e-commerce,“ komentuje společnost s tím, že na online tržišti aktivně nakupuje asi 15 procent české populace. Až 500 tisíc zdejších zákazníků má také využívat doručení zdarma prostřednictvím předplácené služby Smart!.

Nenaplněná očekávání

Avšak ne všechny zdejší operace přináší žádané ovoce. „Usilujeme o ozdravení našich původních českých obchodů, které stále vykazují výsledky pod našimi očekáváními,“ říká generální ředitel Allegra Roy Perticucci. Upravená ztráta EBITDA segmentu Mall, kam spadá i CZC, totiž loni činila 1,2 miliardy korun. „Přestože to představuje pouze sedm procent upraveného zisku EBITDA v Polsku, rychlost transformace nesplnila očekávání,“ píše společnost. Allegro proto provedlo již druhý odpis českých aktiv.

Původní účetní hodnota Mall Group společně s e-shopem CZC a logistickou společností WeDo, které Allegro kupovalo v jednom balíku a kde byla transakce dokončena v dubnu 2022, činila 4,072 miliardy polských zlotých, tedy 21,2 miliardy korun. Koncem roku 2022 ale společnost přiznala, že za českou e-commerce skupinu zaplatila příliš, a účetně z její hodnoty odepsala 2,293 miliardy zlotých – v přepočtu 12 miliard korun, tedy více než polovinu.

Začátkem března pak Allegro investorům oznámilo, že hodnotu svých aktiv přehodnotilo ještě jednou. V rámci entity českého, slovenského a maďarského Mallu společně s CZC (tentokrát bez WeDo) došlo ke snížení o 629,3 milionu polských zlotých, v přepočtu 3,7 miliardy korun. Z původní účetní hodnoty tak zůstává přibližně čtvrtina. To se negativně podepisuje i na výsledovce Allegra snížením čistého zisku, naopak tento krok neovlivňuje zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) ani generování cash flow.

„Tato účetní událost nemá žádný vliv na stabilitu podnikání Allegra ani na obchodní priority včetně provozu marketplacu Allegro v Česku a jeho nadcházejícího uvedení na další trhy Mallu,“ doplnila k rozhodnutí společnost. Nejbližším cílem pro online tržiště je Slovensko, kde by mělo ke spuštění Allegro.sk dojít v řádu dnů. V příštích dvou letech chce otevřít tržiště v pěti zemích, kde Mall působí, a do čtyř let od spuštění dosáhnout ziskovosti každého z nich.

„Na financování této expanze jsme vyčlenili až dvacet procent budoucího polského zisku EBITDA, včetně financování naší obchodní skupiny Mall Group, zatímco znásobíme snahu o zastavení jejích ztrát a o vybudování obchodníka, který bude mít pozitivní finanční přínos pro skupinu,“ dodává finanční ředitel Allegra Jon Eastick.