Alza mění své vedení. Po odvolání Havryluka rozšíří představenstvo, do kterého hledá nové šéfy

Minulý týden poněkud překvapivě z největšího českého e-shopu přišla zpráva o tom, že v představenstvu Alzy končí Tomáš Havryluk, jenž v něm seděl devět let. Nyní firma představila další podrobnosti – své vedení plánuje rozšířit na celkem šest členů. Ty stávající, zakladatele Aleše Zavorala a Petra Benu, nově doplní Jakub Krejčíř z pozice finančního ředitele a Miroslav Köváry, šéf prodejní sítě a provozní ředitel logistiky.

Další dvě místa zůstávají zatím neobsazena. Jediný akcionář, kterým je společnost L.S. Investments Limited a jejímž majitelem je pravděpodobně právě Aleš Zavoral, vypsal na tyto pozice interní výběrové řízení a zájemci mohou posílat motivační dopisy. Rozšířené představenstvo se podle vyjádření firmy ve své práci bude moci opírat o větší různorodost manažerských přístupů i zkušeností, což má Alze umožnit nabízet zákazníkům další inovativní služby s lepší zákaznickou zkušeností.

Tomáš Havryluk, dosavadní místopředseda představenstva a dlouholetá „dvojka“ firmy, po devíti letech ve své funkci skončil a opouští společnost. Podle nynějšího vyjádření Alzy byl odvolán. „Děkuji Tomášovi za patnáct let, po které pro Alzu pracoval, a obzvlášť za devítileté období, kdy jsme spolupracovali v představenstvu. Za tu dobu Alza vyrostla z ročního obratu 9,1 miliardy korun na loňských 45 miliard. To je na českém trhu fenomenální výsledek, kterého jsme dosáhli díky Tomášovu nasazení a jeho působení ve vedení firmy,“ komentuje Zavoral z pozice předsedy představenstva Alzy.

Jakub Krejčíř byl do pozice finančního ředitele povýšen v listopadu loňského roku po téměř tříletém působení ve firmě, kde vedl oddělení controllingu a vystavěl oddělení procurementu. Ve světě financí se pohybuje po celou svou kariéru a jeho praxe zahrnuje zkušenosti z jedné ze společností velké světové čtyřky auditorských firem a také v televizní skupině CME, matce české televize Nova.

Foto: Alza Petr Bena, místopředseda představenstva Alzy

Miroslav Köváry se za osm let v Alze postupně vypracoval z pozice vedoucího pobočky do role ředitele prodejní sítě. Začátkem loňského roku byla jeho působnost rozšířena. Odpovídal tak nejen za rozvoj všech poboček, ale také za řízení logistických provozů. Pod jeho vedením pokračuje společnost například v implementaci své historicky největší investice do robotizace a automatizace v logistice.

Do funkce předsedy dozorčí rady společnosti je nově jmenován Jan Moudřík, který v Alze působí přes 18 let a doposud zastával pozici ředitele expanze, facility a showroom managementu. Ve své nové roli bude mít na starosti dohled nad správným fungováním společnosti a také zaměstnaneckou spokojeností.

Zajímavostí je, že k podobnému kroku, tedy rozšířit své představenstvo ze tří na pět lidí se nedávno rozhodla i tuzemská „internetová jednička“ Seznam.cz. Od začátku července tak trojici ve složení Tomáš Kapalín, Ondřej Procházka a Pavel Zima doplňují Matěj Hušek a Ondřej Krišica.

„K rozšíření představenstva se Seznam.cz rozhodl zejména z důvodu, aby se mohlo vedení firmy lépe soustředit na rozvoj podstatných témat, jakými jsou například chystané produktové inovace související mimo jiné s budováním Seznamu jako platformy (technologické, mediální, obsahové, cloudové, sociální a podobně),“ vysvětlila důvody změn mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.