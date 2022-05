Alza si buduje logistické centrum v Maďarsku. Velké sklady bude mít poprvé mimo domácí půdu

Společnost Alza si nechává v maďarském Szigetu budovat sklady o rozloze 22 tisíc čtverečních metrů. Prostor se stane prvním logistickým centrem e-shopu mimo domovské trhy Česka a Slovenska. Stavba už probíhá a hotová by měla být v letošním třetím čtvrtletí.

Investice do logistiky v Maďarsku dosáhnou stovek milionů korun, které hodlá Alza v příštím roce vložit do tradičních technologií. „Maďarsko je naším důležitým a dynamicky rostoucím trhem, proto jsme se rozhodli otevřít zde naše první zahraniční logistické centrum, díky kterému budeme disponovat tisíci produkty k okamžitému odběru přímo na místě. Zároveň nám to umožní výrazně zkrátit průměrnou dobu doručení,“ plánuje Jan Moudřík, ředitel expanze a facility Alza.cz.

Doteď si firma musela vystačit s prostorem v Budapešti o velikosti čtyř tisíc čtverečních metrů, který otevřela loni na podzim. Na novém místě ale samotný sklad zabere přes 20 tisíc čtverečních metrů, má mít 40 míst pro příjem zboží z dodávek i nákladních automobilů, součástí bude i showroom a AlzaDrive, tedy služba, díky které si zákazníci můžou bezkontaktně vyzvednout zboží, aniž by vystupovali z auta.

Podle mluvčí firmy Daniely Chovancové navíc všechna logistická centra společnosti poskytují násobně větší skladovací prostor než uváděnou plochu díky použitým technologiím. Způsob, jakým firma zboží ve svých centrech ukládá, totiž prostor využívá i výrazně do výšky.

Na logistických centrech si český obr internetové komerce dává záležet. Nejvýznamnější je pro něj to v Chrášťanech u Prahy, které disponuje 40 tisíci čtverečními metry. Firma nedávno oznámila, že do jeho rozvoje vkládá přes miliardu korun. Z této částky celkem 900 milionů směřuje na nové technologie.

Obsluhovat sklad v Chrášťanech bude přes 400 robotů, provoz zahrne 40 příjmových a 30 pickovacích stanic a dopravníky tu budou dlouhé dohromady 2,5 kilometru. Mají zrychlit vydávání objednávek o 75 procent. „Umožní nabídnout to zákazníkům expresní doručení zakázek s expedicí do několika minut,“ uvedl mimo jiné Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alzy.

Alza každoročně vykazuje silný růst. Za poslední dva roky se zvětšila jako za předchozích 22 let dohromady a dosáhla s obratem na 45 miliard korun. Na maďarském prostoru se dohodla s investorem a developerem logistických parků GLP. S ním už otevřela i zmiňovaný park Chrášťany.