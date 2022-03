Historická investice Alzy. Za miliardu robotizuje sklad, aby mohla odesílat zboží do půl hodiny

Česká e-commerce jednička Alza představila dosud nejvyšší jednorázovou investici ve své čtyřiadvacetileté historii. Přes miliardu korun vkládá do rozvoje svého logistického centra v Chrášťanech u Prahy, kde rozšíří stávající plochu o dalších patnáct tisíc metrů čtverečních. Celkem 900 milionů korun ale směřuje do nové technologie, která zvýší efektivitu skladu. Dopad by měli pocítit i zákazníci, za kterými zboží ze skladu odejde rychleji.

Alza.cz otevírala v Chrášťanech u Prahy první část skladu v loňském roce, ta ovšem stále funguje s „tradiční technologií“. Letos otevírá druhou, a to robotizovanou část logistického centra. „Cílem bylo najít řešení, které nabídne nejlepší možné využití skladovacích prostor a vyšší produktivitu práce, abychom opět o něco zrychlili odeslání objednávek zákazníkům,“ uvádí Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alzy.

Technologie pod označením AutoStore norského výrobce Element Logic by měla největšímu českému e-shopu, jenž loni v obratu vyrostl o pětinu na 45 miliard korun, zrychlit vychystávání objednávek o 75 procent. „Nasazení nové technologie nejen zvýší kapacity a výkon skladu, ale také významně zkrátí dobu expedičního procesu z aktuálních dvou hodin na méně než 30 minut. To umožní nabídnout zákazníkům expresní doručení zakázek s expedicí do několika minut,“ doplňuje Havryluk.

Alza plánuje spuštění technologie na podzim a plné zprovoznění v příštím roce. V logistickém skladu Alzy přitom jde o jednu z největších instalací tohoto systému v Evropě – bude pokrývat přibližně osm tisíc metrů čtverečních a obsluhovat ji bude přes 400 robotů. Vybaven bude 40 příjmovými a 30 pickovacími stanicemi, dopravníky budou dohromady dlouhé 2,5 kilometru. Jen tato robotizovaná část skladu tak bude schopná expedovat 40 milionů kusů zboží ročně.

„Během integrace dojde také k řadě procesních změn. Například zavedeme automatické zaskladňování na příjmu zboží a na expedici zase minimalizujeme potřebu další manipulace, jako je balení objednávky,“ popisuje Havryluk.

Alza investuje miliardu korun do robotizace skladů Foto: Alza.cz

Právě pro balení zakázek se v logistickém centru budou využívat automatické a poloautomatické stroje, které po naplnění zredukují balíky, sáčky a obálky na nejmenší možnou velikost. Dodávky na výdejní místa budou i nadále probíhat ve vratných obalech, čímž se má snížit spotřeba obalového materiálu i potřeba manipulace a zvýší ochrana zboží při přepravě.

Alza ve velkých investicích do robotizace skladů není na trhu jediná. Například Datart před Vánocemi představil speciální balící stroj, který vypadá jak menší vagon metra a zvládne denně zpracovat až dvacet tisíc balíků. Plán alokovat do automatizace v příštích letech více než miliardu korun představil také online supermarket Rohlík.