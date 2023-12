Alzheimerovou chorobou trpí v Česku 150 tisíc lidí. Nová aplikace má včas odhalit její projevy

Uložit 0

Alzheimerova choroba je nejrozšířenějším původcem demence. V Česku jí trpí zhruba 150 tisíc lidí a podle predikcí jich bude v roce 2050 téměř 400 tisíc. Nástup prvních příznaků přitom bývá velmi pozvolný a změny jsou tak nenápadné, že je nelze na první pohled rozeznat. Pomoci by mohla nová česká aplikace Cogni Trainee, na jejímž vývoji spolupracovali čeští odborníci v oblasti neurověd. Pomocí strojového učení je schopná rozpoznat příznaky, které mohou být známkou nastupujícího neurodegenerativního onemocnění.

„Už před 10 lety jsme se s Alzheimerovou chorobou setkali v rámci projektu ve Vídni, ve kterém jsme chtěli využít technologie na pomoc v pečovatelském centru pro lidi s demencí. Při vývoji vhodných nástrojů jsme si uvědomili, jak je tato choroba nebezpečná. Přichází totiž náhle, bez varování a nebolí. Zásadním způsobem zasáhne do života nejen pacienta, ale i jeho okolí,“ vysvětluje profesorka Olga Štěpánková z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) na ČVUT, jedna z autorek testovací aplikace.

Společně se svým týmem Štěpánková vybrala jako nejlepší řešení využití digitálního světa k vytvoření diskrétního prostředí, v němž se člověk každý den přirozeně pohybuje. Ne každý si včas uvědomí, že by mohl mít nějaký zdravotní problém, a na potřebné testy k lékaři se vydá až v momentě, kdy je pozdě. Aplikace je v tomto blíže.

Na jejím vývoji pracovali tři roky odborníci z CIIRC, z Pražského inovačního institutu pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy a společnost T-Mobile. Celý vývoj pak probíhal pod dohledem odborného garanta, Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), který zároveň provedl klinickou studii na 153 subjektech.

„Postupně jsme došli k závěru, že ideální nástroj pro sběr příznaků, které by ukázaly na rozvíjející se nemoc, by byl takový digitální paměťový kouč, který by člověka sledoval a v případě, že by se mu nedařilo, by mu doporučil návštěvu lékaře,“ doplňuje Štěpánková. Díky koučovi v podobě aplikace navíc může výzkumný tým CIIRC ČVUT získat přístup k důležitým datům, jejichž analýza pomůže lépe pochopit, jak se Alzheimerova choroba vyvíjí v čase, kde vzniká a jak ji co nejdříve odhalit.

Nová aplikace má jednoduché rozhraní, které je načrtnuté tak, aby mu porozuměli i senioři. Vybírat si mohou ze sady testů kognitivních schopností, ale také z her, které pomáhají tyto dovednosti tříbit. Aplikace propojuje testování verbálních, logicko-matematických, paměťových a emočních schopností. Testuje přitom i jejich vzájemný vztah a vývoj v čase. Data totiž sbírá dlouhodobě a plně se spouští až při třetím testu, tedy po půl roce.

Cogni Trainee sleduje také projevy, kterých si člověk není vědom, jako je třeba výraz obličeje, plynulost dotykových funkcí nebo různé parametry řeči. Jedno testování přitom trvá 20 minut, během nichž aplikace nasbírá ohromné množství dat. Ta následně vyhodnocuje pomocí pokročilé matematické metody a strojového učení. Za technickým řešením stojí společnost T-Mobile, která data také ukládá v datových centrech a důkladně je zabezpečuje.

„Aplikace Cogni Trainee není diagnostickou ani léčebnou metodou,“ upozorňuje pak Martin Brunovský z NÚDZ, expertní garant vědecké a etické validity výzkumu. „Představuje ale expertní alertní systém, který je zaměřen na včasný záchyt příznaků, které by mohly být prvními varovnými signály počátku neurodegenerativních onemocnění. Cílem aplikace je informovat o možném nástupu blížícího se onemocnění ve velmi časném stádiu, kdy je možné zpomalit rychlost rozvoje nemoci a oddálit její progresi, ať již tréninkem, nebo včasnou medikací,“ dodává.

Právě včasné zachycení nemoci a její prevence jsou v případě neurodegenerativních chorob esenciální. Současná medicína je totiž neumí vyléčit a existují jen preparáty, které oddalují, případně zpomalují jejich postup. Když nedojde k včasnému odhalení nástupu takové choroby, projeví se většinou velmi náhle, což má dopad nejen na zdraví jedince, ale také na celou společnost a nakonec i ekonomiku.

„Oddálení pokročilých fází onemocnění je klíčové nejen pro seniory samotné, ale i z hlediska kapacit sociálních služeb. Včasná diagnóza totiž pomůže zachovat člověka co nejdéle v jeho přirozeném domácím prostředí. To je důležité nejen pro společnost, ale i pro veřejné rozpočty. Věříme, že Cogni Trainee také přispěje k úsporám finančních prostředků, a tedy zvýšení kvality sociální péče v Praze a do budoucna i v dalších krajích,“ říká k tématu Viktor Kubát, hlavní řešitel projektu.

Dopady neurodegenerativních chorob na společnost a ekonomiku budou v nadcházejících letech vzhledem ke stárnutí populace mnohem zásadnější. Podle Českého statistického úřadu může do půlky století počet lidí nad 65 let vzrůst z 2,2 na 3,1 milionu. Jejich podíl se tak dostane z pětiny na 30 procent. Přibýt by mělo hlavně osob nad 85 let. A jelikož stoupá také počet nemocí, které se v pokročilém věku projevují demencí, poroste i počet takových pacientů – podle České alzheimerovské společnosti jeden ze tří seniorů umírá s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence.

„Musíme tak počítat s tím, že neurodegenerativní onemocnění ponesou větší finanční zátěž než rakovina, kardiovaskulární choroby a mrtvice dohromady. Čím dříve se tak tyto problémy odhalí a začnou se léčit, tím lépe pro pacienta a celou společnost,“ dodává Brunovský, jehož tým stojí za klinickou studií aplikace na 153 subjektech. Ta prokázala vysokou senzitivitu a velmi dobrou specificitu aplikace, oboje srovnatelné s vyhodnocením, které poskytují jiná běžná lékařská vyšetření, například EKG.

Aplikace je momentálně dostupná přes webové stránky cognitrainee.cz, kde je nejprve potřeba registrace, na základě níž uživatelům přijde odkaz na její stažení do zařízení. Funguje na Windows i macOS, na mobilech i tabletech se systémy Android či iOS. Odborníci, kteří za ní stojí, doporučují používat ji spíše na tabletu vzhledem k tomu, že jsou její součástí i motorická cvičení, která vyžadují více prostoru. Probíhají ale jednání o tom, jak aplikaci dostat k širší veřejnosti, případně do sociálních služeb zřizovaných hlavním městem.