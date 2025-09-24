Americká firma chce zrychlit výrobu střel, raket a dělostřelecké munice. Teď zaujala Michala Strnada
Technologie Firehawku umožňuje rychlejší výrobu raketového paliva i dělostřelecké munice. Nyní se má šanci dostat i k evropským uživatelům.
Pohonné látky pro raketové motory – využívané jak v obranném, tak v kosmickém průmyslu – se dnes vyrábí odléváním do velkých forem a následným vytvrzováním. Tento pomalý, nebezpečný a nepružný proces může trvat až dva měsíce a omezuje výkon i rychlost výroby. Americká společnost Firehawk Aerospace proto přišla s novým řešením: místo toho používá 3D tisk, kterým vytváří palivové „bloky“ složitých tvarů, dříve považovaných za nemožné. Díky běžně dostupnému vybavení a chytrým postupům dokáže zkrátit výrobu o víc než 99 procent oproti klasickým metodám. Startup teď zaujal i českého miliardáře Michala Strnada či syna amerického prezidenta.
Firehawk totiž dostal významnou finanční injekci v hodnotě 60 milionů dolarů (téměř 1,5 miliardy korun). Investiční kolo série C vedla venture kapitálová firma 1789 Capital, kterou spolu s partnery řídí Donald Trump Jr. Do Firehawku se navíc zapojil i fond Presto Tech Horizons, který založila VC firma Presto Ventures a průmyslově-technologická skupina CSG Michala Strnada. „Současná geopolitická situace podtrhuje nutnost investovat do inovativních obranných technologií,“ říká třiatřicetiletý zbrojař.
A doplňuje: „Firehawk může hrát zásadní roli v budoucnosti nejen raketového pohonu, ale také výroby munice. Tento inovativní projekt může posílit spolupráci mezi lídry amerického a evropského obranného průmyslu.“ Presto Tech Horizons teď jako jediný evropský investor v tomto investičním kole může technologii Firehawku přiblížit potenciálním uživatelům z tohoto regionu. „Konflikt na Ukrajině ukazuje, že zatímco drony dávají vojákům nespornou výhodu, munice zůstává základem bojeschopnosti,“ míní šéf Firehawku Will Edwards.