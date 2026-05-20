CSG ukázala první výsledky od vstupu na burzu: zisk vyrostl na devět miliard za tři měsíce
Zatímco pozemním systémům se daří, horší byla situace v malorážové munici pro americký trh. Za celý rok má skupina utržit přes 7 miliard eur.
Zbrojařská skupina CSG zveřejnila první výsledky od svého lednového vstupu na amsterdamskou burzu: tržby za první čtvrtletí roku 2026 vzrostly meziročně o 13,8 procenta na 1,544 miliardy eur, provozní zisk dosáhl 372 milionů eur (tedy devíti miliard korun) při marži 24,1 procenta. Zásoba zakázek stoupla o 15,1 procenta na 17 miliard eur a seznam rozjednaných příležitostí má dosahovat až 27 miliard eur. Co se celoročního výhledu týče, tržby mají být mezi 7,4 a 7,6 miliardy eur (na úrovni 180 miliard korun) a provozní marže se držet kolem 24 až 25 procent.
Růst táhly zejména segmenty Defence Systems, jehož tržby poskočily o 26,5 procenta na 1,251 miliardy eur, a Land Systems, který meziročně zdvojnásobil objem. Slabším místem zůstala divize Ammo+ zaměřená na malorážové střelivo pro americký komerční trh, jejíž tržby klesly o 20,5 procenta. Skupina nicméně uvádí, že od konce března zaznamenává výrazné oživení poptávky doprovázené vyššími cenami: „Tržby i marže budou v průběhu roku výrazně růst.“
„V prvním čtvrtletí jsme zaznamenali pokračující silnou dynamiku. Poptávka na našich trzích zůstala robustní,“ shrnul většinový majitel CSG a nejbohatší Čech Michal Strnad. Výsledky přicházejí v komplikovaném období pro akcie skupiny: ty od lednového IPO, po němž vystoupaly až na 32 eur, odepsaly polovinu hodnoty, mimo jiné i pod vlivem kritických reportů médií či investiční společnosti Hunterbrook. Ta zpochybnila výrobní kapacity CSG. Firma ovšem veškerá obvinění odmítla.