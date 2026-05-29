České videoherní miliardářské duo dále při chuti. Rozšiřuje svůj módní záběr a kupuje e-shop Zoot
Skupina SPM podnikatelů Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka kupuje ochranné známky a domény Zootu, propojí je do jednoho ekosystému s Trenýrkárna.cz.
Český módní trh čeká oživení jedné z jeho dříve nejvýraznějších značek. Investiční skupina SPM podnikatelů Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka, zakladatelů miliardového a největšího českého videoherního studia Bohemia Interactive, oznámila odkup ochranných známek a webových domén e-shopu Zoot. Noví majitelé mají jasný cíl: vrátit někdejšímu průkopníkovi zdejší módní e-commerce silnou pozici poté, co v posledních letech prošel turbulentním obdobím a několika změnami vlastníků. Parametry aktuální transakce nebyly zveřejněny.
Zoot se má postupně představit v novém konceptu, který spojí sílu zavedeného jména se zkušenostmi z e-commerce a moderním přístupem k českým zákazníkům. Konkrétní kroky a novou podobu nabídky chce management odhalit začátkem podzimu. Rozvoj oživené značky dostane na starost tým, který vede Adam Rožánek, šéf e-shopů Trenýrkárna.cz a Maluna.cz. Spojení českého kapitálu a know-how z Trenýrkárny otevírá novou kapitolu s ambicí obstát proti nadnárodním hráčům.
„Dlouhodobě hledáme příležitosti, kde dává smysl spojit známou českou značku, silný management a kapitál pro další růst. Zoot má u nás stále mimořádně výrazné jméno a věříme, že díky našemu vedení může opět vyrůst ve významný projekt,“ komentuje akvizici Pavlíček, partner SPM, která aktuálně spravuje čistá aktiva ve výši 16,6 miliardy korun. Pro samotnou skupinu jde o další posílení v oblasti retailu: vlastní či spoluvlastní již kožešinovou a oděvní firmu Kara, módní a designový projekt Freshlabels, značku pánské módy Feratt, tradiční fashion brand Pietro Filipi i e-commerce projekty společnosti DaniDarx jako trenyrkarna.cz, maluna.cz a jejich značky Styx a Nedeto.