Praha se dočká přímého spojení s Vietnamem. Novou linku obslouží nízkonákladovka
Asijská nízkonákladovka poprvé v historii vstupuje na evropský trh a vybrala si k tomu Prahu. Očekává okolo 70 tisíc cestujících za první rok.
Pražské letiště hlásí nové spojení s Asií. Letos v říjnu se Česko dočká historicky prvních pravidelných letů do Vietnamu, které mají za cíl výrazně posílit mezinárodní obchod i cestování do celé jihovýchodní Asie. Nízkonákladová společnost Vietjet Air si Prahu vybrala jako svou vůbec první evropskou destinaci.
„Vietnam představuje z hlediska počtu cestujících nejsilnější trh, s nímž jsme doposud neměli přímé letecké spojení,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos s tím, že dle předpokladů by toto spojení v prvním roce provozu mohlo využít více než 67 tisíc cestujících v obou směrech. Menší komplikaci se ale cestující nevyhnou. Nejedná se totiž o stoprocentně přímý let, ale o spojení s technickým mezipřistáním v Almaty, které bude trvat přibližně hodinu a půl. Aerolinka prodává letenky také na samostatný úsek do tohoto kazašského města.
Na novou linku nasadí asijský dopravce jeden ze svých osmi dálkových letounů Airbus A330-300, který na palubě pojme 377 cestujících. První let se uskuteční 10. října, přičemž plný zimní letový řád se dvěma rotacemi týdně naskočí od 7. listopadu. Letadlo vzlétne z Hanoje v 8:45 ráno, v Česku dosedne v 18:30. Na zpáteční cestu z Prahy pak stroj vyrazí ve 20:30 a do Vietnamu dorazí v 16:45 místního času. Známá je i cena letenek, která se objevila v rezervačním systému mobilní aplikace dopravce. Základní jednosměrná letenka z Prahy do Hanoje startuje na přibližně 35 tisících korun.