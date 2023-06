Žádný návrat na Pyrenejský poloostrov, žádný let na Blízký východ – Lionel Messi si po dvou sezónách v PSG vybral jinou destinaci. Hvězdný argentinský fotbalista míří do americké soutěže MLS, konkrétně do týmu Inter Miami, který spoluvlastní neméně známý David Beckham. Spolu s tím má navázat i spolupráci s Applem, který by o něm měl výhledově natočit dokument. A jako sponzor ho bude doprovázet také Adidas.

Poté, co o víkendu odehrál Lionel Messi poslední zápas v dresu francouzského PSG, se rozjel kolotoč spekulací, kam si to aktuální mistr světa zamíří dál. Že by skutečně Saúdská Arábie, kde je i Cristiano Ronaldo? Nebo by snad šlo o velkolepý návrat do Barcelony, kde svou zářnou kariéru odstartoval? Nebo to zkusí za oceánem a upíše se týmu z ligy MLS?

To se začalo postupně potvrzovat před pár hodinami, kdy se objevovaly zprávy o tom, že pětatřicetiletý Argentinec podepíše smlouvu s klubem Inter Miami, který hraje v americké lize MLS. A teď to jeden z nejlepších fotbalistů planety potvrdil.

Konkrétnější informace o jeho angažmá se teprve objevují, proto budeme článek postupně aktualizovat…