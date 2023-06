Apple zatím hezky zabalil známé technologie. Do brýlí teď potřebuje skvělé aplikace, říká Jaroslav Beck

Dlouho se na ně čekalo. A když Apple v pondělí představil svou vůbec první soupravu pro virtuální a rozšířenou realitu, ozvaly se nadšené reakce, ale také rozpačité debaty o tom, jestli má takové zařízení vůbec nějaké využití. „Díky takovým brýlím si lidé možná jednou nebudou muset kupovat televizi a počítač pro hry,“ míní Jaroslav Beck, spolutvůrce Beat Saberu, nejúspěšnější hry pro virtuální realitu na světě. Cesta ale ještě bude relativně dlouhá. Apple podle něj začal dobře, je nicméně zásadní, aby po vyladěném železu přišly i perfektní aplikace. Jen s nimi bude dávat smysl brýle nasazovat.

Zbrusu nový produkt se jmenuje Apple Vision Pro, a přestože se kalifornský gigant v čele s Timem Cookem slovům jako virtuální realita (VR) či rozšířená realita (AR) spíše vyhýbá a hovoří o „prostorovém computingu“, je jeho headset jasnou odpovědí na konkurenční snahy od Mety Marka Zuckerberga a dalších hráčů. Právě pro zakladatele Facebooku po prodeji Beat Saberu pracoval i Jaroslav Beck, který trh s virtuální realitou zblízka sleduje už dlouhé roky.

„Pořád se o virtuální realitě mluví v tom smyslu, že je teprve ve vývoji a za dalších pět let z toho bude mainstream. V tuto chvíli s ohledem na to, jak Apple umí propojit software a hardware, má největší předpoklady pro masovou adopci,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch pětatřicetiletý Beck, který minulý měsíc oznámil, že Beat Games, z něhož se stalo největší herní studio v Česku, a celou společnost Meta opouští. Co bude potřeba k tomu, aby Apple s novým produktem uspěl?

Jaké byly vaše první dojmy, když jste Apple Vision Pro viděl?

Očekával jsem, že Apple přinese kompletní balíček pro masový trh. Všichni zároveň tak trochu čekali, že Apple oživí celý trh s virtuální a rozšířenou realitou. Právě software mě zajímal nejvíce, protože je v něm Apple dobrý a na jeho kvalitě bude úspěch jablečných brýlí závislý.

Vy celou scénu dlouhodobě bedlivě sledujete. Kam se trh s VR/AR posunul?

Vývoj hardwaru jednoznačně přerostl software. Zatímco hardware je stále lepší, kompaktnější a výkonnější, software spolu s jednotlivými aplikacemi zaostávají. Čekal jsem, že už bude nějaký nový Beat Saber, ale ten je i po pěti letech od vydání stále dominantní aplikací v celém odvětví. Právě proto byl vstup Applu na tento trh důležitý, jelikož je historicky v propojení softwaru a hardwaru velmi dobrý a měl by otevřít nové vertikály. Místo her vsadil primárně na tři oblasti: konzumaci obsahu, produktivitu a komunikaci s přáteli. Spojení s Disney je v tomto ohledu velmi chytré.

Foto: Apple Šéf Applu Tim Cook a brýle Apple Vision Pro

Hry Apple na svém headsetu vůbec neukázal. Nechybí tam?

Věřím, že přijdou i hry, ale nebudou to hlavní. I proto myslím, že si sice Apple a Meta budou konkurovat v rámci jednoho velkého trhu, ale ne zas tolik. Meta má dnes ve virtuální realitě primárně herní konzoli a pár funkcí navíc, Apple jde jiným směrem a produktivitu podle mě zvládne lépe.

Aby celá AR/VR platforma fungovala, musíte přinášet obsah, který je radikálně lepší, než co nabízí současné počítače. Proto mi dlouhodobě nedává smysl tvořit hry do VR, které jsou akorát portem her z PC. Pokud budete mít dobrý zážitek z hraní na PC, proč byste si měli dávat na hlavu headset, když zážitek bude stejný, ne-li horší? Naopak specifické hry jako Beat Saber vytvořené přímo pro VR nebo aplikace pro produktivitu podle mě můžete díky headsetu dělat ve VR/AR lépe.

Proč?

Pokud to uděláte správně, můžete mít jedinečnou herní mechaniku nebo uživatelské rozhraní kolem sebe nastavené přímo pro vás a zároveň být v totálním soukromí a soustředění. To na PC neuděláte. Hlavní benefit virtuální a rozšířené reality vidím právě ve správně produktivních aplikací a konzumování obsahu, a proto hry u Applu ani nijak nepostrádám. Lidé, co si Vision Pro vyzkoušeli, mluví o skvělém a intuitivním sledování pohybu očí i přesném trackingu rukou. Myslím, že to společně s vyladěným softwarem bude právě pro produktivní aplikace skvělá cesta.

Také jsem četl první reakce lidí, kteří měli Vision Pro na hlavě, a třeba ovládání tím, kam se člověk podívá a pak jen stiskne palec a ukazovák na potvrzení volby, prý funguje dobře. Je tohle ovládání budoucnosti? Tradičně se argumentuje tím, že nikdo nebude chtít ve virtuální realitě vyplňovat třeba tabulky v Excelu…

Apple ukázal, že bude možné headset propojit s počítačem a využít ho třeba jako externí monitor, což už nabízí i Meta v rámci WorkRooms. Například u Excelu ale budete mít pro nejjednodušší ovládání připojen právě počítač nebo externí klávesnici. Nemyslím si, že budeme rukama máchat v prostoru a psát na virtuální klávesnici čísla do Excelu. Nicméně když od klávesnice odejdete a sednete si na gauč, jednoduše si rovnou pustíte video na YouTube. A když se vrátíte zpět ke stolu, zase se vám otevře Excel nebo jiná aplikace, se kterou jste pracovali.

Když ale hovoříme konkrétně o Excelu, tak u něj klasický port PC verze do virtuální reality nedává moc smysl, protože když se budete dívat na tabulku ve 2D na klasickém monitoru nebo ve virtuální realitě, výsledek je stejný. Ale dokážu si představit jeho vylepšení pro VR/AR, stejně jako u Photoshopu nebo Final Cutu, které budou plně přizpůsobeny virtuálnímu prostředí a grafická tvorba nebo střih videa dostane jiný rozměr. Apple a další vývojáři se budou snažit přijít s aplikacemi, které budou mít ve virtuální realitě proti ploché obrazovce přidanou hodnotu právě v komplexním uživatelském rozhraní.

Foto: Apple Brýle Apple Vision Pro pro virtuální realitu

Jak je pro celou věc klíčová technologie EyeSight, díky které jsou na přední části headsetu vidět oči uživatele?

Důležité je říct, že je to vlastně jen technologický trik. Samotné brýle průhledné nejsou. Uživatel, který je nosí, vidí skrz díky kamerám. A zároveň si vytvoří svůj digitální avatar, který se pak promítá na displeji zvenčí. Lidé díky tomu vidí jeho oči. Důvod, proč to Apple dělá – a také Meta s tím v rámci svých prototypů experimentovala –, je, že zařízení působí více lidsky. Když jste s někým v místnosti, nemáte pocit, že je uživatel úplně odpojen. To, co jsem zatím viděl, na mě působí trochu nepřirozeně, ale věřím, že se to časem zlepší.

Beru to tak, že Apple teď představil start úplně nového produktu, první generaci, podobně jako byl první iPhone, který nastavil laťku. A ta se neustále zvyšuje. Brýle budou stále tenčí, lehčí, levnější. Pro běžného uživatele jsou zatím příliš drahé, i proto se jmenují Pro a míří hlavně na vývojáře a early adopters. Verze pro běžné uživatele zřejmě nebude stát 3,5 tisíce dolarů, ale očekávám, že to bude vždy hodně drahý produkt. Apple ho pravděpodobně bude nabízet v podobných relacích jako MacBook, kde bude argumentovat jejich univerzálností.

Protože platí, že Vision Pro je skutečně samostatné a plnohodnotné zařízení, ke kterému nepotřebujete nic dalšího, ani iPhone…

Překvapilo mě, že má headset baterii připojenou kabelem a že Apple do něčeho takové šel. Těžko soudit, co by udělal Steve Jobs, ale podle mě by to nikdy nedovolil. První problém je estetický. Druhý praktický, protože při pohybu se bude kabel různě zachytávat. Třetí problém vidím v tom, že veškerá tíha zařízení je nyní v přední části headsetu. Vzadu je jen látkový popruh. Kdyby dali baterku dozadu, bude celý headset vyváženější, ale samozřejmě i celkově těžší. Meta pro svůj Quest nabízí popruh přímo s baterií a pro mě je to nejkomfortnější řešení. To je klíčové hlavně pro dlouhodobé využívání.

Hardwarově to je ale asi nejnabušenější produkt svého druhu na trhu, že?

Nastavili standard, který je technologicky určitě nejdále, ale je to zejména díky ceně. Za tuto cenu si můžete dovolit dát do něj špičkové vybavení. Jiné značky, které vyrábí podobné produkty, je prodávají za zlomek ceny. Nemůžou si podobný standard dovolit.

Co bude pro následující roky klíčové, aby Apple, Meta a další firmy jen nespálily desítky miliard dolarů a trh nakonec nevytvořily? Nebo už je podle vás jasné, že taková zařízení prostě budou v nějaké míře fungovat?

To nejdůležitější se musí teprve stát, a to je perfektní software a aplikace. Vision Pro je hardware, který jen hezky zabalil technologie, které už existují. Proto Apple ukázal headset předčasně a prodávat ho začne až příští rok, aby vývojáři mohli s předstihem začít vyvíjet aplikace.

Zároveň je důležité, že se Apple snaží vytvořit aplikace, ze kterých se vám neudělá špatně. Není v nich velký pohyb. Někteří kritizují, že ukázky prostředí v headsetu jsou příliš ploché a statické, jenže to je přesně ideální vstupní prostředí do celého ekosystému a naprosto klíčové pro masovou adopci. Brýle si může nasadit moje babička a neudělá se jí špatně. Dodnes mě štve přístup Mety, která vám na Questu mezi prvními ukáže jízdu na horské dráze. Když se vám udělá špatně, už si nikdy takové zařízení na hlavu nedáte. Apple neukazuje hned všechny šílenosti, co můžete vyzkoušet. Bude si určitě dávat větší pozor, jaký zážitek si z užívání brýlí odnesete.

Každopádně zpět k otázce – je opravdu absolutně klíčové, aby dorazily skvělé aplikace, které nabídnou mnohem lepší zážitek, než dostanete u současných aplikací na obrazovce MacBooku. Jinak to lidé nebudou mít důvod používat. Apple je k tomu podle mě nyní ze všech nejblíže.

Čeká se v produktivních aplikacích na přelomovou věc jako Beat Saber?

Pokud bude ve virtuální a rozšířené realitě lepší zážitek z volání přátelům, sledování YouTube a editování videa, pak budete na všechny tyto aktivity používat brýle a vše bude „killer app“. Ve VR je problém, že zatím nikdo nedokázal navázat na úspěch Beat Saberu. Čekal jsem, že po pěti letech tu budou další takové hry a aplikace, ale bohužel se to zatím nestalo. I proto jsem tlačil ještě před mým odchodem na vedení Mety, aby akcelerovali vývoj aplikací pro produktivitu.

Tradiční argument lidí, kteří dění v technologickém světě podrobně nesledují, je: není to celé strašná blbost, která vůbec k ničemu nebude? Na co jim brýle mohou být?

Brýle jako takové mohou být nástroj, díky kterému si lidé jednou nebudou muset kupovat televizi a počítač pro hry. Pokud bude zážitek v obou případech lepší, než co dosud známe, vše se sjednotí a bude stačit jedno zařízení. Stejně jako s každou inovací přichází na začátku skepse, ale jakmile dorazí aplikace a hardware, které přinesou razantně lepší zážitek, tak se začnou využívat. A nakonec se přechod stane samozřejmostí.

Za zmínku stojí i zaznamenávání a přehrávání stereoskopických (3D) videí a fotek, které Vision Pro konečně jednoduše vyřešilo. Podle mě to bude důležitá evoluce klasických 2D fotek, které známe dnes z mobilů a foťáků. Bude to skoro takový stroj času, v němž se budete moci vrátit ke svým momentům tak, jak se staly, ve 3D. Pro běžného spotřebitele zatím Apple Vision Pro nedává za takovou cenu smysl, ale věřím, že se to do budoucna s nižší cenou a lepším softwarem změní.

Bude to za kolik? Pět, deset let?

Nechci hádat. Pořád se o virtuální realitě mluví v tom smyslu, že je teprve ve vývoji a za dalších pět let z toho bude mainstream. V tuto chvílí s ohledem na to, jak Apple umí propojit software a hardware, má největší předpoklady pro masovou adopci. Meta ovšem bude dominovat na poli her, dokud se také plně nezaměří na vylepšený software a aplikace pro produktivitu.