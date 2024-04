Aplikace, na kterou Radar s Železnou koulí vybrali miliony, přidává funkce a hodně ladí recepty

Uložit 0

S vlastní mobilní aplikací si toho Michal „Radar“ Vrátný, zakladatel pražské sítě tělocvičen Železná koule, užil dost a dost – od fanoušků na ni sice v crowdfundingu vybral několik milionů korun, ale její vývoj i nasazení do praxe provázela řada bolestí a karambolů. Postupně se mu ji s týmem ale podařilo vyladit a dnes přichází s novými funkcemi.

Předně už to není Online koučink, co má koule, jak se jmenovala ještě na konci března, ale jen Online koučink. „Dospěli jsme k tomu, že bylo na čase se posunout. Celá aplikace je úplně jinde, než když jsme s ní začínali, takže bylo namístě mírně upravit i jméno,“ krčí rameny pětatřicetiletý Radar, který zatím stále neobjasnil, co jeho přezdívka přesně znamená (a s desátníkem Radarem ze seriálu M.A.S.H. to nemá nic společného).

Jméno ale není to jediné a ani to hlavní, co se v aplikaci, která je k dispozici jak pro iPhony, tak pro telefony s operačním systémem Android, změnilo. „Překopali jsme stránku Můj týden, aby byla přehlednější a lidé se přes ni rychleji dostali tam, kam potřebují. Zároveň si mohou zapnout notifikace, které je upozorní, že mají jít cvičit,“ doplňuje Michal Vrátný. A s humorem dodává, že poslední zmíněná funkcionalita je na hranici kyberšikany.

Už dřív aplikace sloužila uživatelům, kteří chtějí cvičit především doma, i jako generátor receptů a tipů na zdravou výživu, která jim zároveň pomohla nakoupit správné potraviny. Nyní k ní přibyly dva sice malé, ovšem užitečné detaily: jednak dynamické generování nákupního seznamu podle toho, ve které části týdne se uživatel nebo uživatelka nachází, a jednak možnost odškrtávat si, které suroviny už nakoupil či nakoupila. Je také možné recepty škálovat podle toho, pro kolik lidí se vaří. K dispozici jsou i takzvané mini výživové programy, které jsou zaměřené nikoli na komplexní stravovací plán, ale třeba jen na snídaně nebo jen obědy.

Jinak aplikace a členství v ní jsou k dispozici ve dvou verzích: buď zdarma, ovšem s méně funkcemi a možnostmi, nebo za 599 korun měsíčně. Na výběr je z celkem 12 cvičebních programů, většina je postavená na práci s vlastním tělem, případně s kettlebellem. V placené variantě jsou zahrnuty všechny programy, v bezplatné je otevřený vždy jen první trénink.

Další částí aplikace kromě stravovacího modelu a plánovače je možnost chatovat s trenéry. „Fakt to není žádný chatbot,“ zdůrazňuje Radar, který dnes v Železné kouli už nepůsobí oficiálně jako ředitel, byť mu i nadále patří, a věnuje se hlavně vývoji nových produktů a strategii. Trenér v aplikaci zkontroluje techniku, případně individuálně upraví program na míru. Opět platí, že kdo si appku předplácí, může chatovat bez omezení, verze zdarma umožňuje položit jen jeden dotaz.

Oba typy uživatelů mají k dispozici instruktážní videa, podle nichž by se měli naučit cviky provádět správně. Naopak na tipy na jídlo a na zdravé recepty se mohou těšit jen ti, kdo si za členství budou platit (každopádně po registraci je plná verze vždy dva týdny zdarma).

Železná koule aktuálně kromě aplikace provozuje tři tělocvičny v Praze, kde klientům nabízí mimo jiné své oblíbené programy A6 a A12 zaměřené na zlepšení kondice a fyzičky, nebo e-shop Kouloniál, kde prodává jak cvičební náčiní a doplňky stravy, tak firemní merch nebo třeba starší semináře a výukové materiály.