Apple chystá skládací iPhone a obří skládací iPad. Na trh by se mohly dostat v horizontu pár let

Co je dnes důvodem k tomu si koupit nový iPhone? Pokud nutně nepotřebujeme samostatné tlačítko spouště fotoaparátu, o milimetry větší displej nebo mírně lepší fotografie, je snadné si nejen vystačit, ale být plně spokojený i s pár let starým modelem. Pro Apple to nicméně znamená zpomalující tržby. Hledá proto způsob, jak svoje nejpopulárnější zařízení posunout výrazně dále a nalákat zákazníky ke koupi něčeho opravdu nového. Podle posledních reportů by to měl být skládací iPhone.

Apple je poslední z největších výrobců mobilních zařízení, který v nabídce skládací telefon stále nemá. V Cupertinu si typicky dávají na čas a na trh přicházejí s produktem, který je dotaženější než ty od konkurence. A podobně by to mělo být i tentokrát. U Samsungu, Googlu nebo Huawei je standardem displej s málo postřehnutelným, ale viditelným přehybem uprostřed, rozložený displej iPhonu má však být po rozložení zcela hladký.

Zatím není zcela zřejmé, zda skládací telefon Applu bude blíže Galaxy Foldu nebo Galaxy Flipu, má nicméně dostat větší displej, než má stávající model 16 Pro Max, tedy přes 7 palců úhlopříčně. Podle reportu serveru The Wall Street Journal se na vývoji zařízení pracuje už několik let a zvažovalo se, jestli nemá být složený displej na vnější straně jako u Huawei Mate X. Nakonec se ale došlo k designu se složením obrazovky dovnitř, který zranitelný displej lépe ochrání.

Vedení firmy prý chce skládací iPhone na trh dostat v roce 2026, operuje se ale i s možností, že se to podaří až o rok později. Rozhodujícími faktory podle všeho budou mechanismus pantu, který musí spolehlivě zvládnout tisíce složení, a ochrana displeje. Apple se v posledních letech zaměřil na odolnější sklo „Ceramic Shield“ chránící displej, ten ale u ohebného displeje nelze použít.

Paralelně s iPhonem v Cupertinu vzniká ještě obří skládací tablet. Mark Gurman ho ve svém newsletteru pro Bloomberg popisuje jako dva iPady Pro vedle sebe – to znamená, že rozložený displej by měl úhlopříčku kolem 19 palců, tedy výrazně více, než kterýkoliv MacBook. Konceptem pravděpodobně půjde o něco podobného jako ThinkPad X1 Fold od Lenova, který jsme před několika lety vyzkoušeli v redakci CzechCrunche. Zařízení Applu nicméně dostane výkonnější čip a operační systém iPadOS v modifikované verzi, jež přebírá více vlastností z macOS. Skládací iPad má na trh přijít v roce 2028.

Už příští rok bychom se nicméně mohli dočkat ještě jedné zajímavosti bez skládacích displejů. Mezi modelovou řadou iPhonů 17 se má objevit také jeden s přídomkem „Air“. Bližší specifikace zatím nejsou známy, telefon se má nicméně vyznačovat velice tenkým profilem. Dříve se předpokládalo, že půjde o nejdražší iPhone, podle The Wall Street Journal ale má být jeho cena naopak pod modely s označením Pro.

Apple očividně hledá způsoby, jak znovu zaujmout. Naposledy prezentace nových telefonů amerického technologického giganta způsobila velké nadšení v roce 2017 s příchodem iPhonu X. Pokud ho srovnáme s nejnovějšími modely, posun je výrazný, ve všech ohledech se ale jedná jen o vylepšení toho, s čím přelomové zařízení přišlo – ať už jde o OLED displej s minimálním rámečkem, vyšší obnovovací frekvence displeje, Face ID nebo více fotoaparátů.

Hlavním lákadlem iPhonů 16, resp. loňských modelů 15 Pro, mají být funkce Apple Intelligence – umělé inteligence umožňující pokročilejší práci s textem, generování obrázků nebo chytřejší Siri. Žádné z nových funkcí nicméně zatím nejsou dostupné v zemích Evropské unie a ani uživatelé, kteří je ve svých zařízeních mají, většinou nejsou příliš nadšení. Umělá inteligence buď nedokáže nabídnout spolehlivé výsledky, nebo jednoduše není užitečná – málokdo často potřebuje vygenerovat obrázek nebo vlastní emoji.

Trh se skládacími telefony naproti tomu v posledních letech výrazně roste. Samsung letos představil už šestou generaci svého Galaxy Z Fold, Google zase před pár měsíci přišel s Pixelem 9 Pro Fold, druhou generací vlastního skládacího zařízení. Čínský výrobce Huawei dokonce nedávno odhalil telefon se dvěma panty, který se z velikosti obyčejného smartphonu rozloží až na plochu plnohodnotného tabletu s úhlopříčkou 10,2 palce.