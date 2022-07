Apple hraje podle vlastních pravidel. Oznámil rekordní čtvrtletí a chystá tunu nových produktů

V poslední době se každé další čtvrtletí potvrzuje, že Apple hraje podle vlastních pravidel. Nejen, že jeho další rekordní výsledky paradoxně představují vlastně mírné zklamání, ale navíc jich firma dosáhla uprostřed krize nedostatku čipů a narušených dodavatelských řetězců. V následujících měsících prý přitom chystá uvést celou řadu nových produktů.

Ve třetím fiskálním čtvrtletí, které u něj patří mezi konec března a června, výnosy Applu dosáhly na 83 miliard dolarů (necelé dva biliony korun). To představuje meziroční nárůst o dvě procenta a pro dané období je to zároveň vůbec nejvyšší částka v historii společnosti. Zisk na akcii odpovídá 1,2 dolaru – je to sice o osm procent méně než loni, ale o trochu více, než se čekalo. Obecně výsledky překonaly jak očekávání vedení firmy, tak předpoklady Wall Street.

Šéf firmy Tim Cook při oznamování minulých příjmů v dubnu už poněkolikáté varoval, že v dalších měsících se výrazněji projeví problémy v dodavatelském řetězci. Ty měly konkrétně ukousnout mezi čtyřmi a osmi miliardami z příjmů. Stanice CNBC nicméně cituje aktuální Cookova slova, podle nichž byl skutečný dopad nižší než spodní hranice očekávání. „Výsledky za červnové čtvrtletí nadále dokazují naši schopnost efektivně řídit podnikání navzdory náročnému provoznímu prostředí,“ řekl finanční šéf Applu Luca Maestri.

Zdaleka nejvýnosnější položkou byly tradičně iPhony. Příjmy z nich, dosahující 40,6 miliardy dolarů, překonaly očekávání o více než dvě miliardy a meziročně vzrostly o tři procenta. To v době, kdy se blíží zářijové představení nových modelů a lidé se vypořádávají s růsty cen energií, dopravy či potravin. Apple v březnu uvedl aktualizovanou verzi populárního iPhonu SE a modelovou řadu 13 doplnil o novou barvu.

Foto: Apple iPhone 13 Pro

Nejvíce pak meziročně rostly služby, což jednak platí dlouhodobě, jednak je to segment nejméně ovlivněný nedostatkem součástek a výrobních kapacit. Apple Music, iCloud, Apple TV+ a další dohromady vydělaly 19,6 miliardy dolarů – o trochu méně oproti očekáváním.

Hlavním důvodem pro mírné zklamání ovšem byly počítače Mac. Jejich prodeje meziročně klesly o deset procent a Applu přinesly o miliardu méně, než předpokládali analytici z firmy Refinitiv citovaní CNBC. V březnu v Cupertinu proběhla představení supervýkonného malého desktopu Mac Studio a monitoru Studio Display, které se nesetkaly s příliš nadšeným přijetím. Negativní dopad však měla především pomalá výroba, mnoho zákazníků na objednaná zařízení muselo a musí čekat i měsíce.

Pro další čtvrtletí Apple neposkytl vlastní očekávání, Cook nicméně počítá s opětovným zrychlením růstu firmy. Pomoci by s tím mohl jak nedávno spuštěný prodej MacBooku Air s čipem M2, tak nové produkty. Asi za dva měsíce lze očekávat představení další verze iPhonů s pořadovým číslem 14, které by měly přinést několik podstatných změn.

Podle informací typicky spolehlivého analytika Marka Gurmana se i letos objeví čtyři nové telefony, ovšem pouze ve dvou velikostech. iPhone Mini má být kvůli slabším prodejům přinejmenším dočasně zrušen a místo něj přibude druhá a levnější verze iPhonu Max s jistými omezeními hardwaru. Zůstane tak rozdělení na základní a „Pro“ modely. Standardní iPhony 14 si přitom poprvé mají ponechat rok staré čipy A15, zcela nové A16 dostanou pouze vyšší „Pro“ verze. Výhradně u nich se má objevit také výrazně menší výřez na Face ID.

Foto: Apple Nový MacBook Air s čipem M2

Zatím není jasné, kdy přesně nastane, následovat by však mělo jedno z nejbohatších období na nové produkty ze strany Applu. Firma prý mezi koncem roku 2022 a první polovinou roku 2023 chystá několik Maců s čipy M2, a dokonce M3, aktualizace pro většinu iPadů, sluchátka AirPods Pro, zcela nový HomePod a vylepšenou Apple TV. Dokonce má brzy přijít také headset pro smíšenou realitu.

Technologický gigant přesto pociťuje totéž, co většina světa. „Vnímáme vliv inflace v naší struktuře nákladů,“ řekl pro CNBC Cook. „Vidíme ho například v logistice, platech a některých komponentech,“ dodal. Firma ve spojitosti s tím i nadále investuje a hledá nové zaměstnance, je v tom však opatrnější než dříve.