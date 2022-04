Apple je neporazitelný. Opět ohlásil rekordní výsledky, varuje však před nedostatkem součástek

Při pohledu na finanční výsledky Applu za druhé čtvrtletí pro tento fiskální rok se zdá, že je to zcela nezastavitelná firma. Výrobce iPhonů totiž přes mnohé překážky opět oznámil nejvyšší příjmy pro toto období za celou svoji historii. Rekordní čísla přitom platí hned pro několik kategorií, konkrétně telefony, počítače Mac, nositelnou technologii i příslušenství.

Apple mezi lednem a březnem, což pro něj představuje druhé čtvrtletí jeho účetního roku, zaznamenal příjmy ve výši 97,3 miliardy dolarů (2,27 bilionu korun). Meziročně se toto číslo zvýšilo o devět procent. Zisk se pak vyšplhal na 25 miliard a zisk na akcii dosáhl 1,52 dolaru.

Firma Tima Cooka – stejně jako celý technologický průmysl i další odvětví – v poslední době čelí výzvám spojeným zejména s nedostatkem čipů a horší finanční situací zákazníků kvůli důsledkům pandemie. Nicméně na rozdíl od jiných se jí daří krizi úspěšně odolávat.

I když bylo loňské druhé čtvrtletí posílené zvýšeným zájmem o iPhony 12 kvůli jejich pozdějšímu uvedení na trh, to současné ho stále překonalo. Apple v prvních měsících roku představil jak novou verzi populárního iPhonu SE, tak zelenou verzi iPhonů 13 a 13 Pro. Příjmy z prodeje telefonů i díky tomu dosáhly na 50,57 miliardy oproti 47,88 miliardy, které očekávali analytici. Meziročně to představuje více než pětiprocentní nárůst.

Foto: Apple Nový iPhone SE (2022) má stále několik let starý design

Skvěle se dařilo také počítačům Mac. Apple nedávno představil dosud nejvýkonnější zařízení s procesorem M1 ve formě Macu Studio a připojil k němu také nový monitor Studio Display. Cook ve spojitosti s tím televizi CNBC řekl, že posledních sedm čtvrtletí bylo nejsilnějších za celou historii, co společnost počítače prodává. V současnosti se však u mnoha zařízení prodlužuje doba dodání až do řádu měsíců.

Prý kvůli nedostatkům součástek se meziročně propadly prodeje iPadů. Podobné problémy pak zdůrazňují důležitost služeb, které jsou vůči nim do velké míry imunní. Apple nyní pro všechny svoje služby hlásí dohromady 825 milionů předplatitelů. Jednotlivá čísla naneštěstí neposkytuje, takže lze jen hádat, jak se daří například Apple TV+.

Hodnota akcií firmy se po oznámení rekordních výsledků přesto mírně propadla. Finanční ředitel Luca Maestri totiž v rozhovoru s akcionáři znovu varoval před nedostatky součástek v následujícím čtvrtletí. Ty by podle něj mohly mít za následek ztrátu v prodejích ve výši až osmi miliard dolarů oproti plnému potenciálu.

Tim Cook ve svých komentářích k výsledkům vyzdvihl jak úspěch nových produktů, tak ekologické cíle firmy. „Těší nás zájem zákazníků o naše výrobky a také pokrok směrem k tomu, abychom se do roku 2030 stali uhlíkově neutrální napříč celým naším dodavatelským řetězcem i produkty. Jsme zcela odhodlaní ve světě působit jako síla dobra – jak v tom, co vytváříme, tak v tom, co necháváme za sebou.“

Foto: Apple Nový Mac Studio vypadá jako dva Macy Mini na sobě

Na ekologická tvrzení Applu a mnoha dalších firem si nedávno posvítili výzkumníci z organizací New Climate Institute a Carbon Market Watch. Technologický gigant v jejich hodnocení dostal známky „chvalitebný“ a „dobrý“. Ze studie tak vyplývá, že Apple se neuchyluje vyloženě ke greenwashingu – zavádějícím tvrzením o udržitelnosti svého byznysu –, má však před sebou ještě mnoho práce.

Další nové produkty společnost představí možná až v září, na první polovinu června se však chystá vývojářská konference WWDC, kde budou odhaleny nové verze operačních systémů iOS, iPadOS, macOS, watchOS a tvOS. V delším časovém horizontu pak Apple nadále čelí zvýšené pozornosti regulátorů kvůli správě App Storu a Evropský parlament nedávno schválil návrh na sjednocení konektorů v telefonech – ale iPhone jako jediné mobilní zařízení na trhu stále používá výhradně vlastní Lightning.