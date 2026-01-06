Apple má v Česku nevšedního konkurenta. IKEA nabízí téměř stejný produkt, je ale pětkrát levnější
Apple s nabíječkami může na českém trhu narazit. IKEA totiž uvedla na trh nový adaptér, který se od značkového konkurenta liší hlavně cenou.
Zná to asi každý. Vrátíte se z dovolené, rozbalujete kufry a najednou vám dojde, že jste v hotelu nechali zapíchnutou nabíječku u postele. Vyrazit hned shánět novou není zrovna radost, obzvlášť když víte, že ta původní stála kolem šesti set korun, jako například adaptér od Applu. Jenže téměř totožné řešení dnes existuje za pětinu ceny. A místo do Apple Storu pro něj stačí zajít, jakkoli to zní zvláštně, do obchodu s nábytkem.
IKEA totiž nově nabízí 20W USB-C nabíječku SJÖSS za 99 korun. Jde o nejlevnější a zároveň nejlehčí model z rozšiřující se řady nabíječek, kterou švédský prodejce nábytku zavádí do své nabídky. Už dříve uvedl třeba 45W variantu za 249 korun, či ultrarychlou 65W verzi za 349 korun. Sama nízká cena by přitom ještě nemusela být zásadní, kdyby se dvacetiwattová SJÖSS výrazně lišila od applovského originálu. Jenže ona se neliší. Apple svůj 20W USB-C adaptér v Česku prodává za 529 až 590 korun, takže za cenu jednoho značkového zdroje si mohou zákazníci odnést rovnou pět nabíječek.
Po technické stránce jsou oba adaptéry prakticky shodné, nabízí výkon 20 wattů, jeden USB-C port a podporu rychlonabíjení. IKEA, stejně jako Apple, sází pouze na bílou barvu, v balení však přidává sadu šesti barevných nálepek, díky nimž si nabíječky snadno rozliší třeba jednotliví členové domácnosti. A stejně jako u amerického technologického giganta, ani zde není součástí balení USB-C kabel, ten je potřeba dokoupit zvlášť.