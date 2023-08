Apple se vydává do světa monster. Nový seriál se odehrává v univerzu, kde vládne Godzilla

Godzilla patří mezi nejstarší, ale také nejpopulárnější filmová monstra – a každých několik let diváci dostanou možnost setkat se s její aktualizovanou iterací. Před devíti lety studio Warner Bros. vyslalo do kin další verzi, kterou odstartovali svoje univerzum monster, jež čítá celkem čtyři filmy. Brzy k nim má přibýt také seriál z produkce Applu, který se teď představuje na prvních zveřejněných záběrech.

V centru chystané novinky ovšem nemají být samotná monstra, ale organizace, která je zkoumá, a lidé kolem ní. Seriál pojmenovaný Monarch: Legacy of Monsters se má odehrávat ve dvou časových rovinách – v padesátých letech a po událostech první Godzilly, která za sebou nechala zdevastované San Francisko a proniknutí informací o existenci starověkých příšer mezi veřejnost.

V současnosti má příběh sledovat dvojici sourozenců, kteří se, kráčejíc ve šlépějích jejich otce, snaží odhalit rodinnou historii spojenou s tajemnou organizací Monarch. Právě ta se zabývá výzkumem a různými experimenty s monstry a v zásadě také stojí za vypuštěním jejich ničivé síly na povrch. Ti, co viděli předloňský snímek Godzilla vs. Kong, už vědí, že její cíle nejsou zdaleka spojené pouze s touhou po poznání.

Foto: Apple Kurt Russell v seriálu Monarch: Legacy of Monsters

Hrdinové seriálu při svém pátrání objeví personu armádního důstojníka Lee Shawa, který má hrát zásadní roli v příběhu o tom, jak se napříč generacemi linou vlivy utajovaného světa Titánů – Godzilly a dalších starověkých obrovských zvířat. Právě s Shawem se setkáme jak v minulosti, tak v současnosti. Jeho dvě různě staré podoby dostaly tvář herce Wyatta Russella a jeho otce Kurta Russella. V desetidílné první sérii se objeví také Anders Holm, Elisa Lasowski, Anna Sawai a další.

Stávající Monsterverse odstartoval snímek Godzilla Garetha Edwardse v roce 2014 a na něj navázala pokračování Kong, Ostrov lebek, Godzilla II Král monster a Godzilla vs. Kong. Kromě časové posloupnosti zatím není zcela zřejmé, do jaké míry bude nový seriál součástí tohoto univerza. Za produkcí nicméně, stejně jako u filmů, stojí společnost Legendary.

Kreativně se na vzniku Monarch: Legacy of Monsters podílí například Chris Black spojený se seriály jako Star Trek: Enterprise, Outcast nebo loňské sci-fi Applu Odloučení. Režie prvních dvou epizod se ujal Matt Shakman, který měl v minulosti na starost první hraný seriál univerza Marvelu WandaVision.

Zatím nebylo oznámeno, kdy by novinka měla dorazit na obrazovky. Apple nicméně projekt poprvé odhalil už počátkem loňského roku, takže by vydání nemuselo být příliš daleko. Produkční společnost Legendary pracuje také na dalším snímku Godzilla x Kong: The New Empire, který je přímým pokračováním Godzilly vs. Konga. Premiéra se plánuje na březen příštího roku.