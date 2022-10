Apple zdražil předplatné. Apple TV+ stojí o 60 korun víc, připlatí si i uživatelé Apple Music

Zdražuje se všude – a teď to pocítí i uživatelé předplatitelských služeb, které nabízí Apple. Ceny zvedl u svých dvou hlavních streamovacích platforem, respektive televizní Apple TV+ a hudební Apple Music. Spolu s tím zdražil i balíček Apple One, který za jednu cenu nabízí uživatelům jablečných produktů všechna předplatná.

Nejvíce zdražila Apple TV+, která z původních 139 korun vyšplhala až na 199 korun měsíčně, tedy o 43 procent více. Zda se zvýšení ceny o 60 korun bude předplatitelům i nadále vyplácet, je samozřejmě otázkou. Na druhou stranu se i přes počáteční skepsi Apple TV+ slušně rozjela a podle analýz má mezi dvaceti až čtyřiceti miliony uživatelů.

Apple se totiž nebojí investovat velké peníze do zajímavých filmů s áčkovými herci, což lidi motivuje k předplacení. Posledním ohlášeným filmem s atraktivním obsazením je například Osvobození, kde hraje Will Smith. Apple se mimo jiné soustředí i na vlastní kolekci seriálů, do které nyní přibude nová řada série Mythic Quest o vývoji her.

Výhodou navíc je, že si Apple TV+ může předplatit naprosto každý – a je jedno, zda používá zařízení jablečné značky, nebo ne. Nemíří tudíž exkluzivně pouze na uživatele iPhonů, iPadů, Maců nebo zařízení Apple TV, ale naopak cílí na širší skupinu, aby se jednou mohla v počtu předplatitelů rovnat třeba Netflixu nebo HBO Max.

Vedle Apple TV+ firma znatelně zdražila i hudební streamovací službu Apple Music, a to jak pro jednotlivce, tak pro rodiny. Cena za Apple Music pro jednotlivce se zvýšila z původních 149 korun na 165 korun, přičemž verze pro více členů v rámci jedné rodiny (respektive skupiny) je dražší o 30 korun – stojí 259 korun.

Foto: Apple Tom Hanks ve sci-fi filmu Finch od Applu

Spolu s tím zvedl Apple ceny také u Apple One, což je balíček až pro pět členů, který v sobě kombinuje jak Apple TV+ a Apple Music, tak cloudové úložiště iCloud+ a herní platformu Apple Arcade. Pro jednotlivce nyní stojí 339 korun měsíčně, což je o 54 korun více než předtím. Apple One pro rodiny pak zdražilo o 60 korun na 449 korun.

Zvýšením cen prošla i verze s označením Premier, která má Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+, iCloud+ o velikosti dva TB a navíc novinovou platformu News+ a sportovní službu Fitness+. To se ovšem nijak nedotýká uživatelů v Česku, jelikož na tuzemském trhu služby News+ a Fitness+ stále chybí.