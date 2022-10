Will Smith se objevuje v prvním filmu od oscarového skandálu. Apple ukázal trailer na Osvobození

Apple odhalil první trailer na svůj film Emancipation (v češtině Osvobození), jehož název má shodou okolností dvojí význam. Jednak totiž děj novinky pojednává o útěku amerického otroka před plantážníky, jednak přichází v době, kdy se představitel hlavního hrdiny Will Smith snaží oprostit od letošní kontroverze kvůli facce na Oscarech. Podle děje i zpracování snímku se navíc zdá, že na ceny Akademie má šance.

Počátkem roku měl před sebou Will Smith několik zajímavých projektů jako Já, legenda 2, Mizerové 4 nebo špionážní thriller Fast & Loose pro Netflix. Pak ale přišlo předávání Oscarů, kde v jednom bodě komik a moderátor Chris Rock pronesl velice netaktní vtip na adresu Smithovy manželky Jady Pinkett. Herec se zprvu rozesmál, po chvíli ale vstal z křesla, došel na pódium a uštědřil Rockovi políček. I když se vrátil zpět do hlediště, pokračoval ještě pár hrubými verbálními hrozbami.

Na první pohled se nemusí jednat o velkou věc – manžel se zkrátka rozhodl poněkud nevybíravým způsobem bránit čest své ženy. Vše ale proběhlo na jedné z hlavních hollywoodských akcí, navíc v přímém přenosu před desítkami milionů diváků po celém světě. Smith tak najednou v zásadě urazil celý filmový průmysl a ukázal se jako někdo, kdo problémy řeší násilím. A to by přece vrcholová filmová hvězda, která má být vzorem pro ostatní, neměla.

Dříve jeden z nejváženějších herců tak dostal nejdříve zákaz účastnit se dalších předávání Oscarů a později také dobrovolně opustil Akademii, která ceny uděluje. Také zmiňované projekty jsou podle všeho u ledu. Film natočený pár měsíců před skandálem, za nějž Apple v přetahované s jinými studii zaplatil asi 130 milionů dolarů, se ocitl v podivném limbu. A to byla škoda, Osvobození totiž představuje potenciálně velice zajímavé dílo.

Hlavním hrdinou je Peter, který je otrokem na plantáži v americké Lousianě. Poté, co ho téměř zbičují k smrti, se rozhodne utéct na sever a připojit se k unijním vojskům bojujícím za zrušení otroctví. Snímek přitom vychází ze skutečného příběhu muže známého pod jménem Gordon. Fotografie jeho zbičovaných zad v roce 1863 demonstrovaly brutalitu jižních otrokářů a posílily argumenty pro zamezení jejich činnosti.

O režii nového snímku se postaral Antoine Fuqua, což stojí za pozornost z několika důvodů. Zaprvé je to jméno většinou spojené s akčními thrillery – a tento fakt spolu s trailerem slibuje netypické pojetí temných dějin Afroameričanů. Za druhé má Fuqua sice za sebou loňský kritický propadák Infinite, v minulosti ale natočil Training Day, díky němuž získal Denzel Washington svého druhého Oscara.

Právě spojení historie a dynamického stylu chválili první diváci, kteří měli možnost Osvobození zhlédnout před pár dny na speciální projekci v americkém Washingtonu. O filmu při této příležitosti promluvil také Will Smith. „V průběhu mé kariéry jsem mnohokrát odmítl filmy zabývající se otroctvím. Nikdy jsem nás nechtěl takovým způsobem ukazovat,“ řekl před projekcí. „Tenhle film ale není o otroctví. Je o svobodě, odolnosti a víře,“ pokračoval. Teď na Instagramu sdílel trailer s poznámkou, že to byl nejnáročnější film, na kterém kdy pracoval.

Při sledování záběrů z Osvobození není vůbec těžké tomu uvěřit, když se Smith prodírá divočinou na útěku před lovci. Velká očekávání od jeho hereckého výkonu snímek nicméně provázela už dlouho předtím, než z něj někdo něco viděl. Vzhledem k ději i hlavnímu herci mnozí automaticky počítali s tím, že se novinka bude ucházet o ceny Akademie.

Na nich Apple letos s velkou slávou prorazil, díky dojemnému dramatu V rytmu srdce totiž jeho streamovací služba jako první ze všech vyhrála Oscara za nejlepší film. Pro následující ročník se proto spekulovalo, s čím technologický obr do boje vyrazí tentokrát. Osvobození bylo jasnou volbou, kontroverze kolem Smitha ale situaci zkomplikovala. Mohl by se o cenu vůbec ucházet herec, který má zakázáno účastnit se jejich předávání?

Reprofoto: Apple TV/YouTube Will Smith ve filmu Osvobození

Další alternativou bylo westernové drama Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon. Ambiciózní projekt s Leonardem DiCapriem, Robertem De Nirem nebo Brendanem Fraserem také pojednává o významné části amerických dějin, konkrétně o vraždění původních obyvatel oblasti kvůli boji o ropu a počátcích FBI. Na náročném snímku za 200 milionů dolarů se ale pořád usilovně pracuje a premiéra byla odložena až na příští rok. Se stejným osudem, jen z jiného důvodu, se chvíli počítalo také u Osvobození, Apple se ale rozhodl to zkusit teď.

Will Smith se v kategorii nejlepšího herce v hlavní roli příští rok o cenu nejspíš ucházet nebude. Akční drama o neúnavném boji s otroctvím by nicméně mohlo mít šanci v hlavní kategorii. Jestli má potenciál uspět v konkurenci nového Avataru, pokračování Black Panthera, na kterého včera vyšel nový trailer, nebo Spielbergových Fabelmanových uvidíme 9. prosince, kdy Osvobození vyjde na Apple TV+.