Architekti k zamítnuté lanovce: Pleskot říká, že by jich Praha mohla mít víc, podle Kasla byla zbytečná

Po přímém spoji mezi pražskými Dejvicemi a sídlištěm v Bohnicích je velká poptávka. I když leží nedaleko od sebe, dostat se z jedné čtvrti do druhé není tak jednoduché. A tak vznikl plán: překročit řeku a Trojskou kotlinu pomocí lanovky Podbaba-Troja-Bohnice. Projekt ale nyní zamítli úředníci z magistrátu kvůli krajinnému rázu. Na to, zda by tu měla lanovka jezdit, mají různý názor i architekti.

„Lanovky jsou skvělými alternativními a doplňkovými dopravními prostředky. Rád je ve městech vidím. Praha by lanovek mohla mít hned několik. Všechny by ale asi stihl stejný osud jako tu podbabskou,“ uvedl pro CzechCrunch architekt Josef Pleskot.

Existují ale i opačné názory. Za to, že je projekt momentálně u ledu, je rád bývalý primátor Prahy, architekt a šéf České komory architektů Jan Kasl. „Podle mě šlo od počátku o zbytečný projekt. Místo přípravy koncepčně správného a dlouho v plánech zakotveného tramvajového spojení z Podbaby do Bohnic se jen ztrácel čas a peníze za tuto dočasnou investici. Jsem rád, že to snad padlo,“ říká Kasl.

Lanovka měla být skutečně především rychlým řešením před tím, než v místě vzniknou koleje pro tramvaj. Problém trasy totiž spočívá v tom, že zatímco vzdušnou čarou jsou od sebe Troja a Podbaba jen kousek, cesta mezi nimi trvá dlouho, protože leží na opačných březích Vltavy. Musí se složitě objíždět. Dnes se tak dá jet přívozem, který jezdí jednou za hodinu, nebo minibusy, protože tamní silnice není pro větší přepravu stavěná.

Projekt ale nezískal souhlasné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí, kterému se zkráceně říká EIA. Lanovka by podle úředníků z magistrátu narušila krajinný ráz Trojské kotliny a zasáhla by také do přírodního parku Drahaň-Troja.

Bez kladného stanoviska se stavět nedá. Bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr nicméně už podal podnět na ministerstvo životního prostředí k přezkumu rozhodnutí, což měl podle něj doporučit ministr životního prostředí Petr Hladík. Praha se v procesu odvolat nemůže, podnět na ministerstvo je tak jediná cesta, jak zamítnutí zvrátit.

Současný náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib doufá, že se v místě postaví aspoň plánovaná tramvajová trasa, která by měla vést z Podbaby do Troji po novém mostě přes Vltavu a pak tunelem do Bohnic. Má to ovšem háček. Tramvaj bude stát šest a půl miliardy, tedy více, než se odhadovalo u lanovky, a cestující se jí dočkají nejdříve za deset let. Stavba totiž potrvá čtyři roky a začít by měla až v roce 2030.

Projekt lanovky přitom nebyl na úplném začátku. Jasné bylo trasování a známé jsou také už výsledky architektonické soutěže, kterou vyhrálo britské studio William Matthews Associates, jež je autorem lanovky v Londýně. Ta pražská měla mít tři stanice a pět pilířů. Jak každopádně uvedl server zdopravy.cz, lanovce dala už dřív negativní stanovisko také Praha 6. Té vadilo, že v plánech chybí pěší vazby a také parkoviště. Proti pak byla i radnice v Troji, které vadila velikost mezistanice, především pak to, že by kvůli ní mělo být vykáceno příliš mnoho stromů, a vedení přes přírodní park Drahaň-Troja.