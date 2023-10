Praha ukázala novou lanovku z Podbaby do Bohnic na videu. Je minimalistická a uleví prý i centru

Uložit 1

Jedním z hesel kampaně ve volbách do pražského zastupitelstva byl vznik lanovky mezi Barrandovem a Novými Butovicemi. Nesmysl, shodli se všichni nakonec. To ale neznamená, že by lanovka v hlavním městě jezdila jen na Petříně. Svoji podobu už má ta plánovaná mezi Podbabou a Bohnicemi. Teď ji dopravní podnik zhmotnil ve videu.

To ukazuje na problémy spojení mezi oběma lokalitami. „Dejvice, Troja a Bohnice nejsou v současné době propojeny kapacitní MHD. Mezi Podbabou a Trojou dnes jezdí jen přívoz, který přepraví 156 osob za hodinu v jednom směru,“ promlouvá ve videu herec Jan Vondráček, který se nedávno stal hlasem pražské MHD v tramvajích i autobusech.

A doplňuje: „Vede tu také silnice s omezenou průjezdností. Proto tu jezdí jen midibusy, které přepraví 264 osob v každém směru. Přitom je tu vysoká poptávka po cestování ze sídliště v Bohnicích na vysoké školy v Dejvicích či Suchdole.“

Propagační video nové lanovky připravil dopravní podnik. Ten na její podobu vyhlásil architektonickou soutěž. Před rokem v ní uspělo britské studio William Matthews Associates, které navrhlo lanovku i pro Londýn.

Ta podbabská má být dlouhá 2,24 kilometru, mezi stanicemi bude projíždět rychlostí 6,5 metru za sekundu, což je o něco víc než 20 kilometrů v hodině. Z jedné krajní zastávky do druhé to celkově potrvá pouhých sedm minut jízdy. Nyní je to běžně okolo čtyřiceti. Do jedné kabinky se vejde 35 cestujících, dohromady má ale kabin jezdit sedmnáct, za hodinu má tak lanovka přepravit až čtyři a půl tisíce lidí.

„Výchozím bodem je nároží ulic Papírenská a Podbabská. Nástupní stanice na Podbabě bude bezbariérově napojena na stanice tramvají a autobusů, přístup k vlaku zajistí schodiště z Papírenské,“ líčí dopravní podnik Vondráčkovým hlasem.

Ve stanici by měl vzniknout rovněž prostor pro obchody a služby, měly by tu být také stojany pro kola a stromořadí, které vytvoří akustickou clonu zastávky pro novou pražskou lanovku.

Ta se pak vydá přes Císařský ostrov a Vltavu do stanice Troja. Je umístěna u severozápadního okraje zoo, kde má v budoucnu vzniknout nový vchod do zahrady. Tamní zastávka by také měla mít protipovodňovou ochranu.

Odtud bude stoupat nad přírodním parkem Drahaň-Troja k sídlišti Bohnice. „Nabídne tu jedinečný pohled na Trojskou kotlinu i panorama Prahy,“ říká ve videu Vondráček. Počítá se tak s tím, že lanovku ocení místní, ale vzbudí zájem i u turistů.

Stanice v Bohnicích by měla ústit u nové konečné tramvaje nedaleko obchodního centra Krakov a polikliniky Mazurská. V okolí každé zastávky by mělo dojít také k úpravě veřejného prostoru. Dopravní podnik navíc slibuje, že stavba i lanovka samotná nebudou vyžadovat výrazný zásah do krajiny.

Navíc má minimalistické provedení a celkově je její provoz velmi tichý. Lanovka by také měla výrazně ulevit centru. Celková investice bude okolo dvou miliard korun.