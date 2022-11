Architekti v roli investora mění továrnu ČKD v Praze. Nechtějí jen tupou čtvrť pro bydlení

Minulost a současnost mohou růst společně, říkají odborníci z ateliéru Masák & Partner. Za sebou mají už několik rekonstrukcí historických budov a podle tohoto hesla se řídí i při práci v pražských Vysočanech, kde začínají přeměňovat bývalou továrnu ČKD na loftové bydlení. To svůj průmyslový původ otevřeně přizná a spolu s dalšími projekty má přispět k tomu, aby se dlouho zanedbávaná čtvrť povznesla.

„Průmyslové objekty měly v minulosti vždy jako hlavní účel funkčnost a univerzálnost prostoru. U tohoto projektu chceme propojit tyto atributy s novým designem a pokračovat v příběhu budovy v modernějším duchu. Obnovu zapomenutých míst bereme jako naše poslání,“ líčí architekt Jakub Masák.

Projekt s názvem Lofty Kolbenova přinese na trh na podzim roku 2024 dvě stě patnáct bytů. Kromě loftů budou v původní továrně rovněž ateliéry. Vše k mání v dispozicích od jedné místnosti s kuchyňských koutem až po šest. Většina bytů má mít balkon nebo předzahrádku, případně střešní terasu.

„Jsme památkový ateliér. A to je i důvod, proč stávající budovy vnímáme jinak a proč jsme se rozhodli i v případě bývalé továrny ČKD využít současné konstrukce,“ líčí Masák pro CzechCrunch. To znamená především zachovat nosnou konstrukci, měl by také zůstat dojem z průmyslového areálu.

Foto: Masák & Partner Projekt je v okolí už několikátý v pořadí

Konstrukce je z těžkého železobetonového skeletu. Přiznané zůstanou v interiéru i některé sloupy. Zajímavě pracují architekti i s příčkami. Ty někde budou klasicky zděné, jinde ale prosklené. Schodiště mají být tvořena z oceli či lithia.

Podle Masáka se mnoho prvků z někdejší továrny na menší stroje, vysavače či zubařské vybavení stane součástí nového projektu a obohatí jednotlivé byty i společné části domu. V některých loftech tak budou původní svítidla nebo schodiště.

„Zapojení historie je pro naši práci typické. K původní historii a příběhu odkazují třeba velká členitá kovová okna. Chtěli jsme také na stěnách továrny zachovat původní výmalbu, případně atmosféru fabriky replikovat,“ uvádí Masák.

Jeho ateliér má za sebou několik rekonstrukcí historických objektů a památek. Mezi nimi například rekonstrukci Státní opery, Pražského hradu, respektive jeho severního palácového dvora a kancelářských prostor, hřebčínu v Kladrubech či zámku Lednice.

Ateliér Masák & Partner na těchto projektech působil v roli architekta nebo projektového manažera. V případě Loftů Kolbenova ale funguje poprvé v pozici developera. Investorem je kromě něj také skupina RSBC Development Financing. V současné době jsou hotové některé bourací práce. Zahájení stavby připadne na konec listopadu.

Foto: Masák & Partner Takhle to vypadá v ČKD dnes

Lofty Kolbenova jsou už několikátým projektem v industriálních Vysočanech, kde se mění někdejší továrny. Staví tu Skanska, která má projekt čtvrti Emila Kolbena, staví tu rovněž AFI Europe. Mnoho projektů by se našlo i v nejbližších ulicích. Podle Masáka by se tak tato lokalita mohla v budoucnu stát vyhledávanou čtvrtí.

„Už teď to vidíme na výstavbě v okolí. Doufáme, že se stane vysoce kvalitní čtvrtí a nikoli tupou čtvrtí pro bydlení. Věříme, že takový sen máme nejen my, ale i město a ostatní developeři v lokalitě,“ říká architekt.

Českomoravská-Kolben-Daněk, tedy ČKD, vznikla ve druhé polovině devatenáctého století a stala se jedním z významných strojírenských podniků. V čele podniku stál Emil Kolben, podle kterého se jmenuje i ulice, na které se momentálně staví.