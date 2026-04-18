Architekti vzali byt a přetočili ho naruby. Mladé rodině se v něm má lépe žít i spát
Byt s terasou kolem téměř celého obvodu má nepravidelné stěny. Architekti z ateliéru Důmysl se je nesnažili skrýt, naopak s nimi pracovali.
Byty se obvykle nepřetáčejí naruby. Tenhle v pražských Jinonicích ale ano. Architekti z ateliéru Důmysl jej totiž pro mladou čtyřčlennou rodinu otočili tak, aby obývák s kuchyní nově směřoval na jih a ložnice naopak na sever. Výsledek? Více přirozeného světla tam, kde se žije, a klidnější prostředí tam, kde se spí.
Zásadní roli hraje i nově pojatá koupelna uprostřed bytu. Není ukrytá někde v rohu, ale funguje jako jeden z hlavních prvků prostoru. Má vanu i sprchový kout a zajímavý detail: matné sklo, jež propouští světlo z chodby dovnitř, zároveň však zachovává soukromí. Okolo ní navíc vznikl bohatý úložný systém z bělené překližky, která se prolíná napříč celým bytem.
Samotný byt o velikosti 103 metrů čtverečních a terasou kolem téměř celého obvodu přitom neměl jednoduchý základ – žádné pravé úhly, spíš nepravidelné stěny. Místo snahy to skrýt s tím architekti pracovali. „Interiér díky tomu působí svěže a hravě. Vsadili jsme na modré komody s oblými tvary, čalouněné sezení na míru pod oknem, cihlově laděnou toaletu nebo betonové povrchy v hlavních místnostech. A nechybí ani třeba žebřiny,“ říkají architekti Martin Zima a Lenka Topinková.