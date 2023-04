Architekturu ohrožuje virtuální svět. Lidé nekoukají kolem sebe, ale do mobilu, říká Adam Gebrian

Vystudoval architekturu, nakonec se ale rozhodl, že se nebude živit stavěním domů, ale tím, že o nich bude mluvit. Adam Gebrian se výrazně zasloužil o osvětu v oblasti architektury, o projektech rád mluví, píše – a také je fotí. A lidé začínají čím dál víc poslouchat.

„Hovorů o architektuře přibývá, zájmu také, ale ještě se to automaticky nepřeklápí do vyšší kvality realizací,“ říká Adam Gebrian v podcastu Město, který si můžete pustit níže. Zájem lidí o architekturu podle něj však nemusí být vždy dobře.

„Budu trochu dělat ďáblova advokáta. Dříve jsem považoval za jasný cíl, že se má široká veřejnost o toto téma zajímat a má ho učinit běžným předmětem svých každodenních hovorů u snídaně, s rodinou, babičkou, kamarády na ulici. Není to ale všeobecně sdílený názor,“ popisuje Gebrian.

Například legenda české architektury Alena Šrámková prý říkala, že jde o něco tak komplexního a složitého, že by se o tom široká veřejnost vlastně ani bavit neměla, protože to je kolikrát na škodu a vede to k velkému neporozumění. „Nedávno jsme publikovali díl o Müllerově vile, což je pro mě mistrovské dílo Adolfa Loose. Zavítal jsem do diskuze a trochu jsem pochopil, co mi říkala,“ vysvětluje architekt.

Naprostá většina architektů se podle něj snaží získat co nejvíce informací a není jich moc, kteří by říkali, že je něco nezajímá, protože projekt udělají jen tak, jak chtějí oni. „Častokrát ale dochází k nepochopení a mockrát jsem viděl, když autoři řekli, že je na něco pozdě. Lidé si myslí, že jde o jednoduchou změnu – tam se něco posune, tam se zase ubere patro,“ pokračuje Gebrian.

„Jenže jednou takovou změnou se jich musí změnit dalších padesát, často to pak znamená přepracovat celý projekt a strávit na něm další dva roky,“ uvádí Gebrian s tím, že je daleko od toho, aby si myslel, že čím více lidí o projektu rozhoduje, tím lepší je výsledek. „Naopak mockrát jsem viděl, že k dobrému výsledku vedl jeden umanutý člověk, který se odmítal bavit s kýmkoliv jiným,“ míní. Když se proces participace podle něj posune na úplný začátek, pak má svůj smysl.

Za velký problém pro veřejný prostor považuje propagátor architektury virtuální svět. Je to podle něj čím dál silnější konkurence. „Stačí se podívat na to, co lidé dělají v tramvaji. Osm z deseti se dívá na něco, co se odehrává úplně někde jinde, než se momentálně nacházejí. Čtou si zprávy ze světa, prohlížejí si, co dělá jejich kamarád někde jinde. Mentálně jsou v místě, kde se nenacházejí. A když jste jinde, je vám jedno, jak to vypadá tam, kde jste fyzicky,“ říká s tím, že existují daleko silnější nástroje, než je architektura. Malý, ošklivý, tmavý byt nevadí, dokud v něm běží internet.

Podcast Město s architektem Adamem Gebrianem si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube. Uslyšíte v něm mimo jiné odpovědi na tyto otázky: