Hodinky, auta a hlavně tenisky On. Federer už je dolarovým miliardářem, mimo kurt si vydělal 10krát víc

Boty. Možná překvapivé slovo na začátek příběhu o jednom z nejúspěšnějších sportovců všech dob. Jenže právě pár běžeckých tenisek od švýcarské značky On, které si jeho žena Mirka přinesla domů, se stal klíčovým krokem na cestě legendárního tenisty Rogera Federera k majetku, který na začátku července překonal jednu miliardu dolarů. Značku do té doby nikdo moc neznal. Když ale viděl, jak pohodlné jsou, domluvil si večeři se zakladateli v Curychu a krátce nato do firmy vstoupil jako investor.

Získal zhruba tříprocentní podíl, pomohl navrhnout vlastní model tenisek a On díky jeho jménu i globálnímu boomu běžeckého životního stylu vystřelil mezi nejžádanější značky včetně trhu v USA a dnes má tržní kapitalizaci okolo sedmnácti miliard (360 miliardy korun). Federerův podíl má podle agentury Bloomberg hodnotu přes 500 milionů dolarů, a představuje tak největší část jeho jmění, které dnes přesahuje 1,3 miliardy dolarů, tedy více než 27 miliard korun.

„Chtěl jsem to udělat jinak, ne být jen tváří. Chtěl jsem být investorem, opravdu mít pocit, že jsem součástí něčeho. Je to nesmírně vzrušující,“ řekl Federer později v rozhovoru pro magazín Vogue, kde popisoval, proč vyměnil klasické ambasadorství za majetkový podíl. „Když jste ambasador značky, hodně slyšíte o číslech, o tom, kolik dní máte odpracovat, jaké jsou bonusy. Tady to bylo jiné. Chtěl jsem být uvnitř.“

Každopádně se díky tomu Federer zařadil mezi sportovní miliardáře po bok Michaela Jordana, LeBrona Jamese a Tigera Woodse. Všichni jsou legendy, ale každý ke svému jmění dokráčel jinak. Federer se stal miliardářem díky dlouhodobým, konzervativním a přesně načasovaným obchodním rozhodnutím.

Jeho sportovní kariéra trvala 24 let, během nichž vyhrál 20 grandslamových titulů, stal se osminásobným vítězem Wimbledonu a pětkrát ovládl US Open. Na prize money si přišel na v přepočtu 2,7 miliardy korun, což tvoří zhruba desetinu jeho současného majetku. Všechno ostatní pochází z důsledně vybraných partnerství, dobře postavených smluv a vlastních projektů.

Už v roce 2013 spolu se svým agentem Tonym Godsickem založil agenturu Team8, která mu pomáhala nejen se správou sponzoringu, ale postupně se proměnila v platformu pro pořádání turnajů, správu práv a investice. Právě pod Team8 vznikl Laver Cup, tenisový týmový turnaj Evropa vs. zbytek světa inspirovaný golfovým Ryder Cupem. Turnaj se koná každoročně, a Federer tak zůstává přítomný ve světě tenisu i po konci kariéry. Součástí jeho ekosystému je také Format A AG, soukromá společnost pro řízení investic a projektů jeho nadace.

S rozmyslem přistupuje i ke spolupráci s komerčními značkami. Už během kariéry si vybudoval portfolio partnerství, které patří k nejstabilnějším a nejlukrativnějším ve sportu. S Rolexem spolupracuje přes 15 let, podle odhadů za to inkasuje okolo 170 milionů korun ročně. Od Mercedes-Benz má podobně dlouho kontrakt na 105 milionů korun ročně, dále má v seznamu sponzorů Lindt, Moët & Chandon nebo Credit Suisse.

„Federer je značka, která nikdy neudělala chybný krok,“ citoval Bloomberg experta na sportovní reklamu Boba Dorfmana: „Nikdy neřekl nic špatně. Žádné výstřelky, prostě ideální tvář.“

Zlomovým okamžikem byla ale dohoda s japonským výrobcem oblečení Uniqlem. V roce 2018, kdy končila jeho spolupráce s Nike, podepsal Federer s Uniqlem desetiletý kontrakt na 6,3 miliardy korun, a to i kdyby už nikdy neodehrál jediný zápas. V té době mu bylo 37 let, ale značka v něm viděla víc než sportovce především strategického partnera. A protože Uniqlo nevyrábělo vlastní boty, měl Federer volné ruce, co se obuvi týče. Což znamenalo jediné: prostor pro On.

„Tajně chce být každý Švýcar úspěšný, ale nebudeme se tím chlubit, protože to vypadá jako arogance,“ dodal Federer pro Vogue, když vysvětloval, proč mu On ladí i kulturně.

Po ukončení kariéry tak nemusí dělat nové kampaně nebo řešit, čemu se bude věnovat dál. Vše vyřešil dopředu, navíc je stejně milovaný jako dřív. Když se objevil na letošním Wimbledonu, jeho reakce na tribuně obletěly sociální sítě víc než samotný zápas Novaka Djokoviče.