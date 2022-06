Asijské rysy, fialové vlasy a tvář jako živá. Tvůrci hry PUBG odhalili hyperrealistickou influencerku Anu

Na první pohled jsou téměř k nerozeznání od lidí. Mají stejné grimasy, fotí se v podobných pózách a nosí oblečení jako běžná populace. Vtip je v tom, že ale nejsou opravdoví – jsou vytvořeni přes pokročilé grafické technologie, které z takzvaných virtuálních influencerů dělají fenomén budoucnosti. Teď se o něco takového pokouší i tvůrci slavné multiplayerové střílečky PUBG. Představují totiž slečnu Anu, která vypadá jako skutečná, ale není.

Jihokorejské herní studio Krafton na tvorbu své nové virtuální dámy použilo dost možná nejmodernější grafickou technologii, jaká existuje. Aby precizně vykreslilo detaily obličeje a vlasů, použilo opěvovaný Unreal Engine, pomocí kterého lze vytvářet vysoce realisticky vypadající objekty, používané hlavě v moderních hrách.

Výsledkem je slečna se jménem Ana, která má asijské rysy, fialové vlasy a prakticky dokonalou pleť. Krafton píše, že jde o jeho první takzvanou hyperrealistickou dívku – a neznalí oboru by si ji se skutečným člověkem opravdu mohli splést. Proč ji ale Krafton vytvořil? Odpověď se prý nachází v takzvaném metaverzu, virtuálním vesmíru, ve kterém se mohou uživatelé chovat jako v opravdovém světě. Tam má Ana najít své uplatnění.

Co konkrétního ale bude v metaverzu, který silně zviditelnil Mark Zuckerberg (a kvůli němu i změnil název společnosti Facebook), dělat, se ještě neví. Krafton neuvádí žádné podrobnější informace, jen to, že se chce více pustit do oblasti takzvaného webu 3.0 a že by Ana měla být i jakýmsi maskotem, prostřednictvím kterého bude přitahovat nové hráče.

Svým způsobem tak bude Ana i influencerkou s přesahem do oblasti zábavy a esportu. A prý bude schopna i mluvit. Kdy se ovšem dostane na světlo digitálního světa, je otázkou. Krafton ji chce totiž teprve oficiálně představí v hudebním klipu s tím, že postupem času o ní bude zveřejňovat více detailů včetně příběhu jejího vzniku.

Minimálně je ale dílo od Kraftonu velmi zajímavou demonstrací toho, jak by budoucnost virtuálních avatarů mohla vypadat. Ostatně takzvaní digitální influenceři nejsou ničím novým, jak ukazuje například třiadvacetiletá Rozy z Jižní Koreje, která je slavná na Instagramu, kde ji sleduje přes 120 tisíc lidí, a byla navržena tak, aby byla co nejatraktivnější pro mileniály. Za zmínku stojí také brazilsko-americká Miquela Sousa.