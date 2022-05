V Austrálii chystají nejvyšší hybridní mrakodrap světa s vlastní farmou

Milovníci budov sahajících až do oblak mají v posledních týdnech doslova žně. V New Yorku se představil nejužší mrakodrap na světě s doplňky od českého Lasvitu a byla také odhalena podoba jednoho z nejvyšších mrakodrapů, který brzy doplní celkové panorama amerického města. Ve Švýcarsku by navíc měl brzy vyrůst vůbec nejvyšší mrakodrap kompletně celý pojatý jako dřevostavba – a podobná budova by měla brzy stát také v australském Perthu. Zde možná vyroste vůbec nejvyšší hybridní mrakodrap světa s výškou 183 metrů kombinující dřevo a beton.

Pod označením hybridní budova se ukrývá objekt, jehož konstrukce je tvořena primárně ze dřeva, ovšem částečně využívá také betonové prvky. V případě mrakodrapu s názvem C6, který navrhlo studio Fraser & Partners, bude využito betonového jádra, které doplní dřevěné trámy. A ze dřeva budou také podlahové desky.

Jak moc udržitelný celý projekt je, demonstrují architekti na faktu, že celkem bude spotřebováno 7 400 kubických metrů dřeva z těžby, kterou by mělo být možné obnovit zasazením 580 nových stromů. Dřevěné konstrukční prvky podlah budou totiž z materiálu vyráběného nejrůznějšími způsoby lepení a vrstvení dřeva.

Foto: C6 Perth Pohled na přízemní část mrakodrapu

„Sektor zástavby je vedle dopravy a zemědělství jednou ze tří hlavních příčin katastrofických změn klimatu. Vzhledem k slibnému technologickému pokroku v dopravě i zemědělství, které nyní usilují o drastické snížení globální uhlíkové stopy, je stavební průmysl nebezpečně pozadu,“ řekl James Dibble, ředitel developerské společnosti Grange Development.

Budova je proto celá koncipovaná jako uhlíkově neutrální a má podle Dibblea představovat budoucnost stavebnictví. Dokáže si sama vytvářet energii, počítá s parkováním elektromobilů a celá se zaměřuje na takzvaný biofilní design. Ten je zárukou dodržení vysokých standardů na zdravé vnitřní prostředí budovy, která bude na celkem 48 podlažích nabízet 245 bytových jednotek od garsonek až po velké apartmány o dispozici 4 + 1.

Důraz na biofilní prostředí je také zárukou velkého množství zeleně a květin. Rostliny by se měly uvnitř budovy, na její střeše a také terasách rozprostírat na ploše 3,5 tisíce metrů čtverečních. Obyvatelům bude k dispozici i městská farma, která poskytne sezónní produkty, a také terasa se zahradou, kde také budou pěstovány jedlé plodiny. Mimo to budou mít obyvatelé mrakodrapu k dispozici i malé náměstíčko a veřejný park.

O tom, zda budova na adrese 6 Charles Street v Perthu skutečně vznikne, nicméně definitivně rozhodne až rada města, které byl projekt předložen ke schválení. Celková cena výstavby byla vyčíslena na 350 milionů australských dolarů, tedy přibližně 5,7 miliardy korun.