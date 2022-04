Budiž světlo. Český Lasvit dodal sklo a osvětlení do nejužšího mrakodrapu světa v New Yorku

Nejužšímu mrakodrapu v New Yorku se přezdívá míchátko na kávu. Nabízí se, že nejde o míchátko plastové, ale skleněné. Právě sklo je totiž pro nový mrakodrap stěžejní. A podílela se na tom i česká firma. Umělecká díla ze skla i kovu dodala designová a sklářská společnost Lasvit. Výrobky se vyráběly ručně na Novoborsku.

„Lasvit na tomto projektu pracuje už od roku 2016 a opravdu to pro nás byla velká výzva, protože projekt vyžadoval velmi precizní práci nejen se sklem, ale také s ručně kovanými součástkami, které jsme vyráběli v kovářské dílně. Jde o jeden z prvních projektů, kde se naše práce objevuje jako nedílná součást samotné architektury,“ popisuje ředitel Lasvitu zodpovědný za region severní Ameriky Pavel Koudelka.

Firma pro mrakodrap Steinway Tower vyrobila například dvě třímetrové vázy, každá váží přes jednu tunu. Umístěné jsou v hlavním lobby. První díla, která mají původ v Česku, jsou ale k vidění už u vchodu do budovy. Tam stojí skleněné vázy s palmovými listy. Zelenou nečekejte, listy jsou totiž vyrobené z kovu.

Foto: 111w57 Lasvit pro nejužší mrakodrap světa dodal vázy ze skla a palmové listy z kovu

Každá z těchto váz váží čtyři sta kilo a je vysoká přes devět metrů. Jsou navíc unikátní, protože byly vytvořené z mnoha kusů taveného skla a Lasvit kvůli tomu musel vynalézt speciální technologii. U vchodu vázy doplňují dvě lampy. Obojí ve stylu art deco. Společnost stojí také za římsami a kovovými mřížemi, které se vyráběly přímo v budově. Kovová skulptura je také u výtahů.

Osvícené klavíry

Lasvit je ale především firma proslavená světlem. Svítidla mohou lidé v budově obdivovat ve vestibulu, v halách i u výtahů. Speciální repliky lustrů jsou v koncertní místnosti. I tu mrakodrap má. Jednoduše proto, že patra vyrostla nad původní, památkově chráněnou Steinway Hall, což je newyorský svatostánek hudby. Ten tedy zůstal a spolu s ním i dřívější podoba svítidel.

Další replikou jsou kovové lampy v halách, které tu byly od dvacátých let minulého století. Lasvitu musely posloužit pro jejich výrobu historické fotografie. Speciální světelné a designové plastiky dají vyniknout klavírům. Budova se dříve mohla pochlubit významnou sbírkou těchto nástrojů z dílny Steinway & Sons – a v Lasvitu to věděli. Stejně jako to, že sem chodil hrát Sergej Rachmaninov s virtuosem Vladimirem Horowitzem.

Foto: 111w57 Lasvit pro Steinway Tower dodal klasické lustry v porte cochere v art deco stylu

Foto: 111w57 Lasvit pro nejužší mrakodrap v New Yorku dodal i nástěnná svítidla u bazénu

Míchátko na kafe stojí na samé hranici Central Parku a také přímo naproti Carnegie Hall, jedné z nejslavnějších koncertních síní světa. Lokalita je centrem kultury a vážné hudby. Ale samozřejmě také drahého bydlení. Nachází se na ulici, které se přezdívá Třída miliardářů.

Kromě samotné Steinway Tower jsou tu další luxusní obytné mrakodrapy, ale i na 111 West a 57th Street se bude bydlet. Nejlevnější byt tu vyjde na 7,5 milionu dolarů. Pár jednotek je ještě k dispozici. A pro Lasvit není tahle třída žádnou novinkou. Plastiky vyráběl také pro stavbu na 432 Park Avenue.

Nejužší mrakodrap na světě má 84 pater a měří 435 metrů. Poměr výšky k šířce je 24 ku jedné. Lidé se však nemusí bát, že by s nimi budova spadla hned, jak zafouká vánek. Je totiž vyrobená z nejtvrdšího betonu. Podobu mají na svědomí SHoP Architects, investorem je developerská společnost JDS realitního magnáta Michaela Sterna, Property Markets Group a Spruce Capital Partners.

Kromě toho, že je budova nejužší, zařadila se zároveň po bok těch nejvyšších. Alespoň ve Velkém jablku, jak se New Yorku přezdívá. Trumfne ji už jen Central Park Tower, která stojí jen o kousek vedle, a pak také One World Trade Center, které vzniklo vedle původního Světového obchodního centra.