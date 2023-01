Bill Gates dal miliony do startupu, který snižuje emise skotu výtažkem z červené mořské řasy

Existuje spousta náhražek. Je libo hamburger, který nezatěžuje životní prostředí? Klidně, prodávají ho v Burger Kingu a je ze sóji. Je libo řízek, při jehož přípravě nepadlo prase? Ani to není problém. Pořádný steak je ale pořádný steak, a ví to evidentně i Bill Gates. Miliardář investoval do startupu, který pracuje na zmírnění emisí metanu, jež produkují krávy a negativně tak přispívají ke globální změně klimatu.

Změna stravování, včetně vynechání masa, může celosvětově zamezit 0,7 až osmi miliardám tun emisí skleníkových plynů ročně. Zdá se to jako velké rozpětí, je ale celkem logické. Horní hranice představuje předpoklad, že by všichni lidé na planetě přešli na veganskou stravu. Vegetariánství by ušetřilo až šest miliard tun emisí.

Australský startup se ale s veganskou ani vegetariánskou stravou nechce smířit. Společnost Rumin8 se na snížení metanu snaží jít skrze laboratorně pěstované přísady do krmiv. Konečným produktem by měl být doplněk stravy vyrobený z červených mořských řas zvaných ruduchy. Jak informuje web finance.yahoo.com některé studie uvádějí, že podávání mořských řas v krmivu pro krávy může snížit emise metanu až o 98 procent.

Startup se těší velkému zájmu investorů. Získal od nich už 25 milionů dolarů. V současnosti chce firma peníze použít na testy v Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii a v USA. Peníze by ale měly zamířit rovněž na pilotní závod, který by přísady do krmiva vyráběl komerčně.

Bill Gates věnoval firmě skrze investiční společnost Breakthrough Energy Ventures (BEV) dvanáct milionů dolarů, což činí zhruba 264 milionů korun. Za BEV stojí ale například i zakladatel Amazonu Jeff Bezos nebo bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.

„Poptávka po udržitelném mase nikdy nebyla větší, proto se aktivně zajímáme o snížení emisí metanu z hovězího masa a mléčných výrobků,“ uvedl k investici Carmichael Roberts, který spoluvede investiční komisi BEV. Dodal, že společnost má v plánu zapojit i zemědělce, přičemž cílem je rozšíření produktu po celém světě.

Kromě injekce od investorů získala firma Rumin8 také výraznou podporu z klimatických fondů. „Přijetím, kterého se nám dostalo z fondů na ochranu klimatu po celém světě, jsme byli velmi potěšeni. Najít a financovat řešení emisí metanu produkovaných hospodářskými zvířaty chce hodně společností a naštěstí pro nás vidí investoři výhody právě v naší technologii,“ uvedl výkonný ředitel společnosti David Messina. Podle něj jsou laboratorní výsledky produktu pozitivní, stejně jako pokusy prováděné na zvířatech.

Metan, který ve velkém vypouštějí nejen krávy, ale například i kozy, je po oxidu uhličitém druhým největším původcem globální změny klimatu. Hospodářská zvířata stojí přitom až za čtvrtinou vypouštěného plynu. Z produkce dobytka má pak největší uhlíkovou stopu právě chov skotu. Stojí přibližně za patnácti procenty celosvětových emisí. Třináct procent emisí má na svědomí v Evropské unii.

Další emise ale souvisejí s využíváním půdy nebo s produkcí odpadů. „Chovy hospodářských zvířat jsou náročné rovněž na vodu a jsou zdrojem znečištění životního prostředí,“ uvedl již dříve pro CzechCrunch mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát. Češi za rok snědí zhruba tolik masa, kolik sami v průměru váží.