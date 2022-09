Z rostlin vyrábí i řízek. Teď získal 1,7 miliardy korun na další nemasové pochoutky z laboratoře

Nahradí někdy rostlinné maso to skutečné ze zvířat? To je otázka, která mává gastronomickou společností. Díky zajímavým investicím do oboru s takzvaným nemasem se ale zdá, že transformace jedné z nejtradičnějších surovin není úplně zcestná. Například teď letí přes 1,7 miliardy korun do švýcarské firmy Planted, která mimo jiné ve svých laboratořích vyvíjí i rostlinný řízek. Jde o jednu z nejvyšších investic v Evropě v oboru.

Švýcarský Planted není na gastronomickém trhu budoucnosti žádným nováčkem. Vznikl v roce 2019 coby spin-off z výzkumné univerzity ETH Zürich a ve svých laboratořích pracoval hlavně na alternativách kuřecího masa. Na ně využíval zejména hráškový protein v kombinaci s hráškovou vlákninou, která zajišťuje „ideální strukturu“ pro výrobu rostlinného „kuřecího“.

Jeho snahy o revoluci na trhu s masem, o níž se snaží několik dalších startupů včetně zajetých značek Beyond Meat a Impossible Foods, během podzimu roku 2020 podpořila důležitá investice ve výši okolo 170 milionů korun. Díky ní mohl tým rozjet plnohodnotnou produkci a zabrousit do jiných typů mas. Zejména jde o náhražku trhaného vepřového.

Loni v březnu pak Planted nabral dalších v přepočtu zhruba 400 milionů korun, aby se více rozšířil po Evropě, respektive na klíčových trzích, mezi které patří Německo, Rakousko, Francie a domovské Švýcarsko. O několik měsíců později na své kuřecí a vepřové (včetně alternativního řízku) dostal dalších přibližně 450 milionů korun. A teď přichází další, násobně větší suma.

Foto: Planted Rostlinné trhané vepřové v bulce od Planted

V rámci investičního kola série B obdržel švýcarský gastrostartup 61 milionů liber, respektive asi 1,7 miliardy korun, od soukromé kapitálové firmy L Catterton a dalších investorů jako Vorwerk Ventures, Movendo a fotbalisty Yanna Sommera, kteří se podíleli i na minulých kolech. Částku má Planted použít na urychlení svého mezinárodního růstu, rozšíření sortimentu výrobků a vybudování dalšího výrobního závodu.

„Současné technologie a řešení na bázi rostlinného masa nejsou schopny nahradit více než tři procenta spotřeby masa, a proto nemají potřebný dopad na potravinový systém,“ uvedl spoluzakladatel Planted Christoph Jenny. „Pro to, aby konzumenti masa přešli na rostlinnou stravu, je zásadní, abychom vytvořili lepší maso než to zvířecí,“ doplňuje.

Firma má proto v plánu pracovat na optimálnější struktuře a vedle toho také na marketingu, aby své produkty rozšířila mezi více lidí. A samozřejmě potřebuje vydávat i novinky. Uvádí, že už je v závěrečné fázi přípravy nové řady výrobků, která obsahuje kuřecí prsa, řízky a medailonky. S nimi chce obsluhovat aktuální trhy a do budoucna také ten italský a britský.

Švýcarští Planted nicméně nebudou mít při masivnější expanzi do zahraničí úplně jednoduchou pozici. A to z důvodu konkurenčních hráčů, kterých je na trhu s alternativním masem několik. Ať už jde o ty velké, mezi které patří Impossible Foods nebo Beyond Meat, tak o ty menší, možná ještě dravější startupy.

Mezi ně patří třeba New Wave Foods nebo singapurští Shiok Meats, kteří se specializují na mořské plody. Velkou roli má na tomto trhu i Izrael, kde tamní vědci zkoušejí maso tisknout na 3D tiskárně. Ani Češi nejsou v této oblasti úplnými nováčky, což může potvrzovat značka Mana, která experimentuje se svým ManaBurgerem.

Do rychle rostoucí oblasti s alternativním a rostlinným masem se angažují také řetězce s rychlým občerstvením. Ať už jde o McDonald’s nebo například Burger King, který před nedávnem vypustil nové menu, jež jsme měli v redakci možnost ochutnat. A zjistili jsme, že třeba sójový Long Chicken chutná prakticky stejně jako kuřecí.