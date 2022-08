Ochutnali jsme nové nemasové menu v Burger Kingu. Sójový Long Chicken chutná jako kuřecí

Každy třicátý sendvič, který v Česku prodá Burger King, nenese stopy kuřecího nebo hovězího masa. Ukrývá v sobě totiž rostlinnou náhražku, po které je i u nás stále větší poptávka. Svůj první nemasový burger představil americký řetězec rychlého občerstvení před třemi lety, pak k němu přidal kuřecí nugetky bez kuřete a nyní v rozšiřování této nabídky pokračuje. V Rakousku už dokonce nedávno oznámil, že bude rostlinné varianty svých pokrmů nabízet přednostně. Jeho nové nemasové menu jsme teď ochutnali i my. Jaké je?

Nově si tuzemští zákazníci Burger Kingu mohou objednat v rostlinné variantě Long Chicken, Cheese Burger, ChilliCheese Burger nebo Pocket Wrap. V nich firma sází na již osvědčenou recepturu, která se objevila u průkopnického Rebel Whopperu a později u rostlinných nugetek. Kuře u nemasového sendviče Long Chicken nahradil plátek složený ze sóji a pšeničného proteinu, obalený v pšeničném, do křupava opečeném těstíčku. A podobně jako u nugetek platí, že napodobenina kuřecího masa tu je opravdu velmi věrná – obzvlášť když se promísí s houskou, majonézou a salátem.

Na již známou recepturu Burger King vsadil i v případě plátků u svých nemasových cheeseburgerů a Pocket Wrapu, které mají stejné složení jako takzvaný plant-based Whopper. „Hlavními ingrediencemi jsou udržitelná sója, pšenice, rostlinný olej, bylinky a cibule,“ popisuje Petr Adamec, Burger King Brand Leader, a jedním dechem dodává, že svou chutí i vzhledem jsou od těch masových k nerozeznání. Na rozdíl od kuřecího masa jsou mezi pravým a rostlinným hovězím větší rozdíly, ale na první pohled byste je v tomto případě pravděpodobně nepoznali.

Foto: CzechCrunch K rostlinným nugetám přidává Burger King další rostlinné pokrmy

Pro Burger King nemasové placky opět dodává britská společnost The Vegetarian Butcher a je dost možné, že pokud byste se do nich v rámci některého z nabízených pokrmů zakousli a nevěděli o tom, příliš byste nerozporovali, že nekoušete do masa. Opět platí, že když velmi tenkou nemasovou placičku smícháte s houskou, hořčicí, kečupem, nakládanou okurkou, čedarem a případně ještě chilli omáčkou a pálivou papričkou, tak si nevšimnete tolik, jako kdyby vám nahradili dvousetgramový karbanátek ve velkém burgeru, kde maso skutečně hraje absolutní prim.

„Obliba rostlinných alternativ stále roste. Víme, že rostlinné pochoutky chutnají současným hostům, kteří si je objednávají čím dál častěji. Zároveň ale dokáže přitáhnout další zákazníky, kteří chtějí svému jídelníčku a planetě ulehčit, a volí proto raději rostlinné alternativy masných výrobků,“ říká Petr Adamec. Rostlinná kategorie prý tvoří v současné době v Burger Kingu téměř tři procenta všech prodaných sendvičů, přičemž do budoucna by čísla mohla být dvojnásobná.

Nejvíce je o nemasové alternativy zájem ve velkých městech jako Praha, Brno, Ostrava, kde má Burger King i největší zastoupení. Z jeho osmatřiceti restaurací se jich hned patnáct nachází v hlavním městě, po třech jich najdeme v Brně a Ostravě a restaurace jsou také například v Plzni, Liberci, Olomouci, Mladé Boleslavi či Teplicích. „I přes to, že Češi stále zůstávají spíše národem masožravců, čím dál častěji dávají a zkouší právě rostlinné alternativy masa. Pro nastupující generaci Z jsou navíc plant-based produkty naprostou samozřejmostí. Vnímáme, že právě tento segment má veliký potenciál a do budoucna bude ještě posilovat,“ doplňuje Adamec.

Cheese Burger od Burger Kingu s rostlinným plátkem

Foto: CzechCrunch Pocket Wrap od Burger Kingu s rostlinným plátkem

Ještě dál jsou v této oblasti v Rakousku, kde se Burger King rozhodl, že bude přednostně nabízet rostlinná jídla a masové varianty budou k dispozici na vyžádání. Takový tah zatím tuzemské zastoupení původem amerického fastfoodu neplánuje. V Česku do nemasových alternativ vstupují i jeho konkurenti. McDonald’s nicméně místo přímé náhražky masa vsadil na vegetariánské menu, jehož doménou je zeleninová placka. „Očekávali jsme pomalejší nástup, je o ně větší zájem, než jsme mysleli. Dál na naší nabídce budeme pracovat,“ říkala v únoru Ivana Prosecká, finanční ředitelka McDonald’s.

Zatímco v Česku se McDonald’s rozhodl pro zeleninovou variantu, ve světě nabízí ve spolupráci s americkým výrobcem Beyond Meat rostlinné maso podobně jako Burger King. S testováním rostlinných alternativ místo kuřecích křidýlek si pohrává také KFC a ve Spojených státech už s nimi v testovacích nabídkách slavilo úspěch, v Česku ale zatím v jeho nabídce nemasové varianty chybí. Tuzemskou stopu si pak ve světě rostlinných burgerů prošlapává také Mana se svým ManaBurgerem.