Axel Foley je zpět. Nový Policajt v Beverly Hills s Eddiem Murphym dorazí na Netflix

Pokud jste z mladší generace, dost možná už vám jméno Axel Foley nic neřekne. Příští rok ho ale můžete poznat díky Netflixu. Tento detroitský policista, kterého v 80. a 90. letech hrál v sérii Policajt v Beverly Hills Eddie Murphy, se po třiceti letech od posledního dílu vrátí. Netflix ukázal první trailer z připravovaného filmu, který bude mít premiéru příští rok v létě a v němž nebudou chybět hlavní postavy z původních snímků. Po boku Eddieho Murphyho se objeví ve filmu s názvem Beverly Hills Cop: Axel F také například Taylour Paige, Joseph Gordon-Levitt, Judge Reinhold nebo John Ashton.

První díl Policajta v Beverly Hills vyšel v roce 1984. O tři roky později dorazilo pokračování, v roce 1994 třetí díl a v roce 2024 se diváci dočkají dobrodružství z ulic Beverly Hills znovu. Opět do nich dorazí Axel Foley, hubatý policista z Detroitu. Tentokrát bude řešit osobnější případ – v ohrožení bude jeho dcera, již hraje Taylour Paige. Jeho parťáky budou opět místní policisté Billy Rosewood (v podání Judge Reinholda) a John Taggart (v podání Johna Ashtona) a nově také Joseph Gordon-Levitt.

Režisérem sequelu je Australan Mark Molloy, který začínal s televizními reklamami. Mimo jiné za sérii The Underdogs pro Apple získal několik ocenění. Chystané pokračování Policajta v Beverly Hills by mělo být jeho prvním velkým filmem. Netflix celou franšízu získal v roce 2019 od Paramountu. V době svého vydání slavila značné úspěchy. První díl byl hit, který v amerických kinech utržil 234 milionů dolarů. Díky tomu se stal nejvýdělečnějším domácím snímkem roku 1984, o rok později dokonce získal nominaci na Oscara za nejlepší původní scénář.

„Eddie je neuvěřitelný umělec. Umí hrát drama, umí hrát komedii – umí cokoli. A je to pořád ten samý Axel Foley. Pořád je na ulici. Pořád dělá to, co dělá. S věkem člověk samozřejmě zmoudří. Ale pořád má jiskru v oku,“ říká producent filmu Jerry Bruckheimer, který stojí také za snímky jako Top Gun: Maverick nebo Skála.

Režisér Mark Molloy, který prý byl v mládí velkým fanouškem Axela Foleyho, ho doplňuje: „Některé z nejzábavnějších momentů ve filmu Axel F jsou, když Eddie improvizuje. Pro mě bylo velkou součástí mé práce vytvořit správné prostředí a obsadit kolem Eddieho ty správné lidi, aby mohl dělat to, co mu jde nejlépe.“