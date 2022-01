Největší digitalizační projekt českého bankovního sektoru, jenž pomáhá modernizovat komunikaci úřadů i firem. Takovým způsobem je označována Bankovní identita, pomocí které si klienti bank mohou digitálně ověřit svou totožnost na portálech státní správy i u soukromých společností stejným způsobem, jako když se přihlašují do internetového bankovnictví. Projekt se uživatelům otevřel loni v lednu a nyní se pochlubil čísly.

Za první rok fungování bankovní identitu alespoň jednou využilo 700 tisíc klientů bank, většina z nich se jejím prostřednictvím přihlásila ke službám státních institucí. Právě v rámci spolupráce s veřejnými úřady byl projekt spuštěn už od loňského ledna.

Od června přibyla možnost přihlašovat se také k portálům firem pomocí rozhraní BankID, což využilo přibližně 100 tisíc lidí a od října ji mohou klienti bank používat i pro digitální podpis BankID Sign.

Bankovní identitu může aktuálně využívat celkem 4,4 milionu lidí, za první rok fungování tuto možnost ověření totožnosti jich tedy využilo kolem 16 procent. Konkrétně u portálů a aplikací státu a firem jde o klienty Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Moneta Money Bank.

Letos se chce přidat dalších pět bank

Zákazníci Raiffeisenbank mají digitální přístup ke státní správě, připojení k firemním portálům se v bance připravuje. Ještě letos by chtěly akreditaci k bankovní identitě získat například Banka Creditas, Fio banka, mBank, Sberbank nebo UniCredit Bank, čímž by se měl projekt zpřístupnit pro celkem šest milionu lidí, asi 95 procent všech osob využívajících internetové bankovnictví v Česku.

Podle původního očekávání přitom mělo mít služby bankovní identity spuštěných deset největších tuzemských bank již do konce loňského roku. „Zklamání to je a není,“ reagoval na dotaz CzechCrunche Marek Růžička, ředitel společnosti Bankovní identita a.s., která službu provozuje.

„Plány byly větší a ambicióznější, avšak samotná akreditace směrem ke státu, aby bylo všechno zabezpečené po technické, procesní i provozní stránce, je náročný proces a dochází ke zpoždění,“ vysvětlil Růžička.

Možnost přihlašování se přes bankovní identitu k firemním službám pomocí platformy BankID zprovoznilo 70 firem, vedle největších bank to byly například ČEZ, Generali Česká pojišťovna, OZP, Sazka, Pražská plynárenská, MallPay, Česká spořitelna – penzijní společnost, EUC, Deloitte Advisory nebo Avant IS a další se chystají.

Zajímavým využitím je pak například ověření identity pro možnost nákupu v samoobslužných prodejnách COOP, které budou fungovat bez prodavačů „Cílem pro letošní rok je počet firem s BankID zdvojnásobit. Potenciál v Česku je ale mnohem vyšší, řádově mohou mít BankID tisíce firem,“ dodal předseda představenstva Bankovní identity Jan Blažek.

S přispěním ČTK.