Rap a graffiti bývaly vždy propojené nádoby. Vnímal to tak i Dmitrij Proškin, kterému dnes neřekne nikdo jinak než Chemis – je to totiž jeho umělecký pseudonym, který začal používat hlavně poté, co ze psaní rapových textů přešel ke street artu. Dnes jsou jeho díla viditelná všude možně po Česku, přičemž v posledních dnech nejvíce rezonuje to, na kterém se skrývá malá holčička. Proč? Je totiž Ukrajinka. A má strach z války.

Zatímco ikona globálního street artu Banksy začala přenášet svá poselství na zdi v anglickém Bristolu, Chemis svou uměleckou kariéru rozjel v obci Ostředek na Benešovsku. Konkrétně v šestnácti letech při hodině chemie na střední škole. Položil totiž klasické pero, kterým psal rýmy, a vzal do rukou něco barevnějšího. A pak to začalo. Z prvních pestrobarevných oblaků se zrodily nápadité kresby, které dokonale padly do ulic měst.

Rodák z kazašského Oralu s nimi cílil hlavně na environmentální, lidskoprávní a sociální problémy. Přes svá propracovaná díla tak poukazoval na to, co lidi zajímá a co formuje lokální společnost. Proto dost možná nejvíce zaujal jeho plačící T. G. Masaryk na zdi v Olomouci, který roní slzy za to, co se s jeho milovanou republikou za sto let stalo. Jeho myšlenky lze ale potkat i za hranicemi – třeba v Izraeli.

Symbolika ochrany západního světa

Zahraničím se pětatřicetiletý Chemis inspiroval také při svém posledním pouličním projektu. Stejně jako všichni ostatní i on vnímá děsivou situaci na Ukrajině Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací o firmě po vpádu ruských okupačních vojsk. „Chtěl jsem v první řadě vyjádřit, že se na Ukrajině bojuje také za naši svobodu a budoucnost,“ říká Chemis pro CzechCrunch a reaguje na dílo, kterým se pyšní dům v Mojmírově ulici v pražských Nuslích.

https://www.instagram.com/p/CbP5KPpgVE8/

Na něm je vyobrazena malá holčička, která se schovává pod ukrajinskou vlajkou podobně, jako se vystrašené děti skrývají pod peřinou. V provizorním bunkru ale není sama. Má tam několik svých oblíbených hraček. Přesněji řečeno západních hraček. Od Mickey Mouse, Krtečka a Včelky Máji až po Obelixe. „Ochraňuje je. Ochraňuje specifickou část symbolů západního světa,“ dodává.

Chemis svým novým dílem dává skrytě najevo, že probíhající konflikt na Ukrajině není jen lokální záležitostí – naopak se v zemi prezidenta Volodymyra Zelenského rozhoduje o budoucnosti Evropy. A výtvarníkovi tleskají nejen Češi na sociálních sítích, ale hlavně Ukrajinci. „Z toho mám největší radost. Reakce jsou z drtivé většiny kladné a přichází z celého světa, ale pochvala od Ukrajinců, ty mě těší nejvíc,“ zmiňuje.

„Návrh jako takový jsem měl připraven během dvou dní, menší problém byla ale stěna, na kterou bych ho realizoval. Hledal jsem ji přes týden. Nakonec se mi vlastní cestou podařilo najít zeď a sehnal jsem si na ni od majitele nemovitosti povolení. Pak mi stačily tři dny k tomu, abych dílo dokončil,“ popisuje Chemis proces tvorby.

Protože Chemis není jen pouličním umělcem, ale také pracuje na zakázkách pro různé firmy (v minulosti například pro mladoboleslavskou Škodovku, České dráhy nebo Amnesty International), na otázku, zda bude v podpoře Ukrajiny tímto způsobem pokračovat, neodpověděl s jistotou. „Pokud to budu cítit, tak to udělám. Mám ale docela zaplněný kalendář,“ zakončuje.

https://www.instagram.com/p/CG4TPqmJrZW/