Banksy poprvé za 14 let pořádá výstavu. Odhaluje na ní i svou toaletu, obyvatele Glasgow dráždí krysou

Sem tam se ve městech mihnou, nikdo si z nich ale nedělá hlavu. Když se ale krysa objeví na zdi s kloboukem a rozbitým bubnem, na který hraje v sevření narafičené pastičky, kam byla zjevně vlákána výtiskem britského bulvárního deníku The Sun, něco je jinak. Možná se totiž ulicemi prochází streetartový zloduch Banksy, pro kterého jsou krysy skoro poznávacím znamením. A také, že prochází – poprvé po čtrnácti letech uspořádal vlastní výstavu ve skotském Glasgow, na které lidé uvidí i to, kde umělec vykonává svou potřebu.

Obličejem Banksy známý není, ostatně se mu už dekády daří skrývat a nikdo dosud neví, kdo pod pseudonymem vystupuje. Pro co ale rodák z britského Bristolu, pravděpodobně narozený začátkem sedmdesátých let, známý je, jsou jeho názory na výstavy. Nemá je rád, dokonce je odmítá – a aktivně proti nim přes svou agenturu Pest Control Office brojí. Pouze ona totiž může s jeho díly nakládat, ostatní se na jeho jméně mají jen přiživovat.

Proto když se Banksy rozhodne nějakou výstavu uspořádat, jde o velkou věc. A právě ta se nyní děje ve skotském hlavním městě Glasgow, kam fenomén novodobého street artisty, který stojí mimo jiné za kultovním dílem Dívka s červeným balónkem, nechal dovézt širokou škálu svých věcí. V glasgowské galerii moderního umění budou až do 28. srpna – každý tak má šanci vidět především sestavu autentických šablon, pro které se proslavil.

Většina Banksyho děl je totiž tvořena právě pomocí předem vytvořených šablon, přes které mnohdy nápaditým a společensky provokujícím malbám dává život. A na výstavě nazvané Cut & Run budou k vidění. Ty nejstarší, které vznikly už v roce 1998, i ty letošní, nejnovější. „Léta jsem je schovával, protože jsem si myslel, že by mohly být použity jako důkaz při obvinění z trestného činu poškození cizí věci,“ napsal Banksy.

Organizátoři akce neuvádí, jaké raritní šablony budou k vidění, lze ale předpokládat, že návštěvníci spatří i tak zásadní kousky jako Love Is in the Air, respektive slavnou šablonu s chuligánem házejícím kytice, která se objevila i na jednom z nejstřeženějších míst světa – na zdi, která odděluje Palestinu od Izraele. Chybět by neměly ani variace různých krys, líbající se strážníci nebo zmíněná Girl with Balloon z roku 2002, která se díky velmi nápadité kontroverzi stala známou po celém světě.

Banksy toho měl ale ze své dílny (nebo domácnosti) pobrat mnohem více, a tak se na výstavě objeví i díla, která nemají s graffiti nic společného. Například helma, kterou nosili policisté během potlačování protestů předělaná do disko koule, nebo vesta, kterou měl Banksy navrhnout pro uznávaného britského rappera Stormzyho. Součástí má být i jeho osobní toaleta. Poprask mezi lidmi ale Banksy jen čistě svou výstavou nedělá.

Banksy leaves Glasgow with a £20m artwork lampooning the city’s fascination and endorsement of marching. One day later. pic.twitter.com/TiyiBWwC7a — Glasgow Sugar Aristocracy (@glasgow_sugar) June 22, 2023

Na sociálních sítích se před pár dny začalo šířit dílo, které měl Banksy namalovat v uličce poblíže galerie. Šlo o krysu – jak jinak –, která se nechala zlákat do pastičky kvůli výtisku britského bulvárního deníku The Sun a hraje na buben, jehož přední část pokrývá nápis God Save the King. Patrně zřejmý odkaz na nedávno korunovaného krále Karla III. A protože šlo o akt vandalismu, město nechalo dílo zamalovat. Rychle se ale na totožném místě znovu objevilo. A pak zase zmizelo.

Jestli za ním skutečně stojí Banksy, nikdo nezjistí, převládá ale názor, že to byl doopravdy on. Ostatně se měl loni na podzim objevit i na Ukrajině, kde namaloval například gymnastku coby odkaz na nejrozšířenější ukrajinský sport. A také se nápaditě vysmál Vladimiru Putinovi, jehož vojska na Ukrajinu loni v únoru vtrhla. Momentka, jak mladý kluk hází v judu s jeho podobiznou o zem, dokonce zaujala i tamní poštu, která z díla udělala poštovní známky.