Taková investice je pro Pale Fire Capital značně neobvyklá. Nesplňuje ani standardní měřítka ekonomické návratnosti, která skupina má, a partneři to nahlas říkají. „Nicméně v současné situaci považujeme za nezbytné jít příkladem a aktivně se podílet na zvyšování energetické bezpečnosti naší země,“ říká Jan Barta, partner Pale Fire Capital. Skupina ve spojitosti s ruskou agresí vůči Ukrajině oznamuje záměr vybudovat v Česku solární kapacity s výkonem 20 megawattů.

Projekt by měl pomoci snížit energetickou závislost České republiky na dodávkách ruského zemního plynu a ropy. Plánovaný výkon by přitom znamenal zařazení se mezi pět největších tuzemských solárních elektráren. Ta nejvýkonnější, skupina fotovoltaických elektráren souhrnně označovaných jako FVE Ralsko, má dohromady výkon necelých 56 MW.

„Nová elektrárna by v českých podmínkách vyprodukovala asi 20 tisíc megawatthodin ročně. To by zásobovalo město o velikosti zhruba šest nebo sedm tisíc obyvatel. Tak já třeba pocházím z Chocně a myslím, že její energetické potřeby by taková elektrárna dokázala pokrýt,“ popisuje výkon Jan Palaščák, šéf skupiny Amper, který mimo jiné staví fotovoltaické elektrárny v Polsku.

„Pevně věříme, že tento krok bude inspirovat ostatní podnikatele v České republice k obdobným investicím nejen v oblasti fotovoltaiky, ale například i v oblasti energetických úspor, zateplování, alternativních zdroj energie a podobně,“ dodává Barta. Investice vyjde zhruba na 15 milionů eur, tedy 375 milionů korun, a to včetně bankovního financování.

Pale Fire Capital zatím oznámilo záměr, další plány teprve buduje. Skupina tak vyzývá developery solárních elektráren k zaslání nabídek připravených investičních projektů. Mimo to je otevřená i kapitálové participaci na projektech, pro které developeři shánějí dodatečný kapitál.

Sekundárním efektem investice je podle Pale Fire Capital plná dekarbonizace elektrické energie spotřebované všemi třiceti firmami v investičním portfoliu skupiny. Předpokládané množství vyrobené elektrické energie totiž bude značně převyšovat jejich celkovou spotřebu.