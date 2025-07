Její rodiče emigrovali do Austrálie, ona vyrostla na pláži. Dnes v Česku vyrábí oceňované šperky z mušlí

Uložit 0

Její rukopis poznáte na první pohled. Kombinace mušlí, kovů a motivů z mytologie dává šperkům Klary Marie Bliss osobitý výraz. Je za nimi ale i nostalgická symbolika – umělkyně je totiž původem z Austrálie a dětství strávila na pláži. Až během dospívání se s rodinou přestěhovala do Česka. Teď tady tvoří autorské kolekce, v roce 2023 za jednu z nich získala ocenění Czech Grand Design a její spolupráci si nedávno vybrala i značka Furiosa.

Rodinný příběh Klary Marie Bliss začíná v emigraci. Její rodiče odešli z Československa v osmdesátých letech a přes Vídeň zamířili do Austrálie, kde se dnes sedmadvacetiletá umělkyně narodila. A aby ve svém novém prostředí nepůsobili „příliš slovansky“, změnili si příjmení z původního Blaha na Bliss.

Klara tak dětství strávila poblíž australských pláží, návrat do Česka přišel až kolem jejího devátého roku. „Přestěhovali jsme se v lednu, z australského léta do pražské zimy. Byla pořád tma, šedivo, byl to šok,“ vzpomíná teď se smíchem. Do Prahy se rodina stěhovala původně jen na zkoušku, nakonec ale zůstala. Její otec, kameraman, tehdy často pracoval v Evropě, a tak dávalo smysl přesunout celou rodinu.

Nenávidím, když si někdo koupí můj šperk impulzivně.

Klary cesta k umění byla tak přirozená, jak jen to jde. Kromě otce, který se dodnes pohybuje ve filmovém průmyslu, je umělecky založená i její matka, fotografka. Starší bratr zase pracuje u divadla.

Klara si tak už jako dítě vystřihovala módní koláže, sbírala časopisy a chtěla být návrhářkou. Původně zvažovala studium dějin umění, nakonec ale zvítězil oděv. Studovala na Královské akademii výtvarných umění v Belgii, prošla stážemi v divadle i u značky zaměřené na spodní prádlo a po škole chvíli pracovala ve filmové produkci.

Ke šperkům se dostala postupně – nejprve pro ni fungovaly jako doplněk k jejím korzetům, které byly pro její tvorbu typické. „Vlastně si mě to samo našlo. Udělala jsem jednu kolekci šperků, byl o ni zájem, tak jsem v tom pokračovala,“ popisuje s tím, že původně tvořila pod svou značku Vona. Později ji ale musela opustit – důvodem byl už registrovaný copyright.

Dnes pracuje výhradně pod svým jménem. Její styl je jasně rozpoznatelný – propojuje chirurgickou ocel, stříbro, měď nebo cín s mušlemi a sladkovodními perlami. Vědomě pracuje s motivy mytologie, tělesnosti i paměti. „Šperk je krásný v tom, že žije s tím, kdo ho nosí. Nabírá novou podobu, nové vrstvy,“ vysvětluje Klara Marie Bliss.

Ta v roce 2023 získala za kolekci Banshee cenu Czech Grand Design. Už samotný název přitom odkazuje k irské mytologii – víle smrti, jejíž nářek předznamenává smrt blízkého. Kromě drahých kovů kolekce obsahovala i mušle, které Klara částečně odebírá od dodavatele, částečně sbírá sama. Občas jí je ale nosí i lidé z okolí, když jich mají nadbytek. „Je to věc, co jim leží doma – něco, co si přivezli z dovolené. A to se mi líbí,“ říká s tím, že i právě nádech nostalgie ji na práci s mušlemi baví.

Technicky jde přitom o časově náročný proces – každý kovový kus totiž vzniká ručně. „Nemám formy, sedím u toho a každý dělám zvlášť. Už mi to teď jde rychleji, zvládnu udělat třeba dva náramky denně,“ říká s tím, že za měsíc obdrží asi 30 objednávek.

Šperky tak vyrábí v malých sériích, mimo jiné i kvůli udržitelné stránce věci. „Nenávidím, když si někdo koupí můj šperk impulzivně. Moje noční můra je, že si to někdo koupí jen proto, že neví, co s penězi, a leží mu to pak doma,“ vysvětluje. Sama se prý zamýšlí nad tím, zda si může svou tvorbu obhájit – i ona totiž vytváří nový produkt a přidává ho do koloběhu věcí.

Její poslední výraznou spoluprací pak byla kolekce pro českou značku šperků Furiosa, pro kterou navrhla limitovanou řadu z chirurgické oceli a osmnáctikarátového zlata. A ačkoliv si spolupráci Klara chválí, drží si od dalších spojení odstup. „Nechci být značka postavená na neustálých kolaboracích. Přijde mi důležité si udržet vlastní výraznou stylovou linii.“

Dnes už se svou tvorbou uživí, v minulosti ji ale kombinovala i s prací v belgické parfumerii. „Pak už to ale nebylo udržitelné. Přestávala jsem stíhat vyrábět, musela jsem si dokonce vzít neplacené volno, abych mohla přijet na vyhlášení Czech Grand Design,“ vzpomíná teď už s úsměvem.

Právě to, že se dokázala prosadit na českém trhu, aniž by tady fyzicky žila, považuje za souhru náhod – a taky dávku štěstí. „Jednou jsem šla v Praze na večírek, kde byl Miro Sabo – píše o špercích pro Vogue. Viděl moje šperky a udělali jsme rozhovor, použil je i na svoji přehlídku. Díky tomu jsem se dostala do povědomí zdejší módní scény. Často jsem byla ve správný čas na správném místě,“ myslí si Klara, která už je od loňského roku nastálo v Praze.

Dnes už její šperky najdete jak v jejím e-shopu, tak v několika kurátorovaných obchodech, včetně dvou zahraničních. V budoucnu by se chtěla víc věnovat i dalším smyslům. „Chtěla bych vytvořit svůj vlastní parfém – to je věc, na kterou jsem ochotná si počkat, ale zároveň jsem na to strašně motivovaná,“ říká a dodává: „Je to vlastně takový neviditelný šperk.“